Un homme passe des heures couché sur un obus

L'homme a trouvé l'obus mercredi soir dans son jardin en faisant des travaux et a décidé de le recouvrir de sable. Puis, entendant l'engin siffler, il s'est couché dessus. Le sifflement s'est arrêté et il n'osait plus bouger, raconte à l'AFP la porte-parole des services de sécurité du nord du Limbourg, Véronique Klaassen.

Ayant son téléphone portable sur lui, l'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a appelé le centre d'appel d'urgence à 21h30 (heure locale). Les secours ont alors sollicité les unités d'élimination d'engins explosifs du ministère de la Défense (EOD).

« L'équipe de l'EOD a dû venir de loin, elle est arrivée vers 1h » pour enfin libérer l'homme de sa position délicate, a poursuivi Mme Klaassen.

Des immeubles voisins ont été évacués par précaution.

L'obus, issu de la Seconde guerre mondiale selon les médias locaux, s'est révélé inoffensif.

« Il s'agissait d'un obus qui ne contenait pas d'explosifs. L'homme était donc en sécurité », a précisé Mme Klaassen.

« Il est strictement déconseillé de se coucher sur un obus. La meilleure chose à faire lorsque l'on tombe sur un engin explosif, c'est de s'éloigner et d'appeler la police », a-t-elle souligné.

Après avoir passé plus de trois heures allongé sur l'obus dans un froid hivernal, l'habitant de la ville de Venlo présentait des signes d'hypothermie. Il a été pris en charge par les secours avant d'être reconduit chez lui.

L'homme se portait bien jeudi, mais n'était pas encore remis de ses émotions, a indiqué Mme Klaassen.