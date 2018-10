Un ballet de 110 drones se produit en Allemagne

Le spectacle utilise les médias numériques et ne génère presque pas de pollution, contrairement aux vrais feux d'artifice.

Le numéro présenté racontait l'histoire de la ville et de la région à l'aide de formations lumineuses de drones et de musique. Tous les drones volaient de manière autonome dans le ciel et formaient les chorégraphies jusqu'à 120 mètres d'altitude. Chaque drone savait quand décoller, où aller et quand revenir.