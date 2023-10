Érosion, brasier, chaleur, pollen : les changements climatiques vont amener de nouveaux défis de santé au Bas-Saint-Laurent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et le Conseil régional de l’environnement (CRE) ont décidé de faire front commun, avec un premier Grand rendez-vous régional de l’adaptation aux changements climatiques la semaine dernière. Aperçu des enjeux.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Dégâts causés par une haute marée et une tempête de vent à Sainte-Flavie le 6 décembre 2010

Érosion côtière

La tempête du 6 décembre 2010, qui a emporté jusqu’à 15 m de côtes, en a fait la démonstration brutale : les changements climatiques accentuent l’érosion et la submersion côtières. « Quand les grandes tempêtes de décembre arrivent, la rive n’est plus protégée de l’érosion par les glaces », explique le DG du CRE, Patrick Morin. Or l’érosion côtière a le même effet que tous les débordements de cours d’eau, souligne le directeur de santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc. « Ça crée de l’anxiété importante, et pas que dans l’évènement immédiat ! » Plus de 2200 bâtiments risquent d’être touchés d’ici 2065, pour une facture s’élevant à 384 millions de dollars. Quant aux inondations dans les terres, elles risquent désormais de survenir « en toute saison », prévient l’inventaire des vulnérabilités publié récemment par le CISSS.

PHOTO FRÉDÉRIC CHOUINARD, FOURNIE PAR LA SOPFEU La fumée des incendies de forêt qui faisaient rage le 23 juin dernier (ici, à Lebel-sur-Quévillon) a touché de nombreuses régions.

Forêt

Même si 85 % du territoire est forestier, les incendies de forêt ont historiquement été « un phénomène ponctuel et peu important au Bas-Saint-Laurent ». La région peut toutefois être affectée par la fumée secondaire du nord, comme on l’a vu avec les alertes au smog de l’été dernier. La Santé publique a même dû s’interroger sur la tenue d’évènements sportifs, comme les Jeux du Québec et le marathon de Rimouski – du jamais vu dans la région. « Toute la population bas-laurentienne a pris conscience de la rapidité avec laquelle évoluent les changements climatiques », souligne le Dr Sylvain Leduc.

PHOTO GETTY IMAGES Les journées de plus de 30 °C seront de plus en plus fréquentes dans le Bas-Saint-Laurent.

Chaleur

La région enregistre seulement deux jours à plus de 30 °C par an en moyenne, mais ces journées seront cinq fois plus fréquentes à l’horizon 2041-2070. « Et tous ne sont pas égaux devant les changements climatiques. Il y a des gens pour qui s’acheter une thermopompe ou un climatiseur n’est pas une option », souligne M. Morin. Les aînés, particulièrement vulnérables à la chaleur, sont nombreux dans la région : en 2041, 36 % de la population aura 65 ans ou plus (contre 26 % dans l’ensemble du Québec). Or, plus de 25 % des aînés vivent ici sous le seuil du faible revenu, et davantage encore chez les femmes (28,7 %).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les changements climatiques pourraient élargir le territoire de l’herbe à poux (sur la photo).

Envahisseurs

En plus d’allonger la saison des allergies saisonnières, les changements climatiques pourraient élargir le territoire de l’herbe à poux vers l’est de la région, où elle est encore peu présente. « L’herbe à poux suit les autoroutes. Lorsqu’on a fait notre dernière cartographie, celle-ci avait énormément changé », signale le Dr Sylvain Leduc. La tique à pattes noires a aussi des visées expansionnistes. Le Bas-Saint-Laurent ne compte aucun cas de maladie de Lyme contractée dans la région, mais le quart des tiques Ixodes scapularis qui y ont été testées en 2021 étaient infectées par la bactérie responsable de la maladie (Borrelia burgdoferi).

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Promenade le long du fleuve à Rimouski

Mobilisation

La capacité à se mobiliser est déterminante dans l’adaptation, mais face à ce défi, le Bas-Saint-Laurent peut compter sur un fort sentiment d’appartenance à la communauté, observe le Dr Leduc. « Quand surviennent des évènements tragiques, que ce soit de nature climatique ou autre, la mobilisation se fait bien », dit-il en évoquant l’attaque au camion-bélier de mars dernier à Amqui. « C’est un territoire tissé serré, avec énormément d’organisation et de cohésion sociale, et ça nous a beaucoup facilité la tâche. » Le tissu social est un des grands atouts de la région, estime Patrick Morin. « Quand il y a un feu, une inondation, les gens s’entraident naturellement. Ça, c’est un facteur de résilience aux changements climatiques. »