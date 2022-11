Crise climatique

Québec annoncera une aide financière pour les pays les plus vulnérables

(Montréal) Au cours des prochains jours, Québec annoncera une contribution financière aux pays les plus vulnérables pour les aider à lutter et s’adapter à la crise climatique. L’épineuse question des pertes et dommages subis par ces pays est l’un des grands thèmes de la COP27.