(Toronto) La police de Toronto a déclaré avoir arrêté deux personnes lors d’une manifestation pro-palestinienne qui a retardé le début d’un évènement mettant en vedette le premier ministre canadien. Parmi les personnes arrêtées figure un journaliste du média en ligne Rebel News.

La Presse Canadienne

La police a déclaré que deux hommes avaient été arrêtés vendredi lors du rassemblement devant l’hôtel King Edward, où Justin Trudeau était l’invité d’honneur d’une collecte de fonds du Parti libéral.

Les organisateurs de la manifestation ont publié une déclaration avant l’évènement, affirmant que la manifestation visait à envoyer un message au Parti libéral du Canada disant qu’il ne pouvait pas faire « comme si de rien » dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

La police a déclaré qu’un homme a été accusé de méfait et de dommages matériels, tandis qu’un autre, identifié comme David Menzies, a été accusé d’entrave à un agent de la paix et de violation d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Rebel News et M. Menzies ont ensuite publié des déclarations sur X, confirmant son arrestation et affirmant qu’elle avait eu lieu alors qu’il tentait de s’entretenir avec des manifestants devant la caméra. Une vidéo publiée par le média montre le commentateur arrêté par la police après avoir tenté d’interroger des manifestants.

M. Menzies a été arrêté à plusieurs reprises lors d’interactions avec des politiciens libéraux et conservateurs, la plus récente en janvier devant un évènement à Richmond Hill, en Ontario, impliquant la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Un agent de la GRC assurant la sécurité du ministre a procédé à l’arrestation alors que M. Menzies tentait de poser des questions. La police régionale de York a confirmé plus tard qu’il avait été libéré sans condition après avoir déterminé qu’il ne représentait aucune menace crédible à la sécurité.

Dans un commentaire transmis samedi soir, M. Menzies a d’ailleurs comparé les deux arrestations, les qualifiant toutes les deux « d’illégales ».

« Je faisais paisiblement mon travail de journaliste dans un endroit public quand des policiers se sont soudainement saisis de moi, m’ont arrêté et m’ont jeté en prison où j’ai été détenu pendant plus de quatre heures », a-t-il raconté.

Il a ajouté qu’il consulterait des avocats avant de décider s’il intentait une poursuite judiciaire contre la police de Toronto.