Statistique Canada a noté qu’en général, les personnes vivant dans des régions urbaines étaient plus susceptibles de déclarer avoir une grande confiance à l’égard des institutions.

(Ottawa) Une étude que Statistique Canada publie mardi sur la confiance des Canadiens à l’égard de leurs grandes institutions conclut que près des deux tiers d’entre eux, ou 65 %, avaient l’an dernier une grande confiance à l’égard des services de police.

La Presse Canadienne

C’était une proportion plus élevée que celle observée pour toute autre institution mesurée lors de l’enquête.

Au deuxième rang venaient le système de justice et les tribunaux, pour lesquels 49 % des Canadiens ont déclaré avoir une grande confiance. Figuraient ensuite au classement le système scolaire, à 45 %, les médias canadiens, à 37 % et le Parlement fédéral, à 28 %.

Statistique Canada a observé que les résidents du Québec étaient l’année dernière les plus susceptibles de déclarer avoir une grande confiance à l’égard des institutions

En général, les niveaux de confiance à l’égard des institutions étaient les plus élevés chez les personnes vivant au Québec, où 36 % des répondants ont manifesté une telle confiance, alors que 21 % ont dit avoir une grande confiance à l’égard des nouvelles ou des informations provenant des médias en 2023.

Suivaient, à 27 %, les provinces des Prairies, l’Ontario à 25 %, la Colombie-Britannique à 24 % et les provinces de l’Atlantique, à 23 %, pour ce qui est des taux provinciaux de confiance envers les institutions. Suivaient les provinces de l’Atlantique (15 %), de l’Ontario et de la Colombie-Britannique (13 % chacune) et les provinces des Prairies (12 %) quant aux taux provinciaux de confiance à l’égard des médias.

L’agence fédérale a aussi noté qu’en général, les personnes vivant dans des régions urbaines étaient plus susceptibles de déclarer avoir une grande confiance à l’égard des institutions. Parmi elles, 28 % ont manifesté une telle confiance, comparativement à 24 % des Canadiens des régions rurales. Cependant, ces deux catégories ne différaient pas en ce qui a trait à leur probabilité de déclarer une grande confiance à l’égard des nouvelles et des informations provenant des médias d’information, à 15 % dans les deux groupes.

Statistique Canada a également observé que les niveaux de confiance variaient selon la langue parlée le plus souvent à la maison. Les francophones étaient l’an dernier plus susceptibles que les anglophones de déclarer un niveau de confiance élevé à l’égard des institutions, à 36 % contre 22 %. Le niveau de confiance des francophones s’est élevé à 23 % à l’égard des médias comparativement à 13 % pour les anglophones.

Quant aux personnes qui parlent une langue autre que le français ou l’anglais le plus souvent à la maison, elles étaient, à 42 %, les plus susceptibles de déclarer leur grande confiance à l’égard des institutions, mais leur taux de confiance à l’égard des médias ne s’est établi qu’à 13 %, identique à celui relevé chez les anglophones.