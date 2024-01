Plus de 2500 locataires évincés en un an

Plus de 2500 locataires de résidences privées pour aînés ont été évincés en un an, révèle mercredi l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). Montréal et Québec sont les deux villes les plus frappées par ces évictions.

L’enquête nationale de l’AQRP s’est échelonnée du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023, dans l’ensemble du Québec. Pendant cette période, il y a eu 88 fermetures de résidences privées pour aînés (RPA), indique l’AQRP par communiqué.

Le quart des résidants touchés, soit 607 locataires au total, se trouvaient dans la région de Montréal. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a recensé 148 évictions, celui de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 347, et celui du Nord-de-l’Île-de-Montréal compte 160 locataires touchés, précise l’AQRP.

Les deux autres CIUSSS de la métropole n’ont pas répondu à l’enquête de l’AQRP.

Du côté de la Capitale-Nationale, près de 607 locataires ont aussi été évincés de leur RPA.

« Il est inacceptable que nos aînés vulnérables et parfois aux prises avec des problèmes de santé se retrouvent sans logement, a dénoncé dans le communiqué le président provincial de l’AQRP, Paul-René Roy. La ministre responsable de l’Habitation doit inclure une clause dans son projet de loi 31 qui interdit les évictions en résidences privées pour aînés », estime-t-il.

Des évictions pour plusieurs raisons

Plusieurs causes peuvent mener à la fermeture d’une RPA ou à l’éviction de ses locataires. Les difficultés financières des propriétaires sont l’une des plus fréquentes, rapporte l’AQRP dans un guide pratique publié en juin dernier.

« Les propriétaires de RPA se sentent étranglés par leurs obligations. La pandémie a épuisé les employés », peut-on lire dans ce guide. L’obligation de fournir plus de soins et d’installer des gicleurs, malgré le programme d’aide gouvernemental, ajoute au fardeau.

Un autre raison est que les aînés vivent longtemps dans les mêmes logements, ce qui fait en sorte que le prix de leur loyer est bas, rappelle l’AQRP. « Cela incite les propriétaires à cibler cette clientèle pour user de tactiques d’évictions, frauduleuses ou légitimes, pour augmenter le coût du loyer entre deux locataires à des fins de profits », estime l’Association.

Au cours des cinq dernières années, 473 RPA ont fermé à travers la province, recense l’AQRP dans le même document. La vaste majorité, soit 90 % d’entre elles, comptaient moins de 30 unités. Elles se trouvaient aussi dans de petites communautés.

Des mesures demandées

L’AQRP demande plusieurs mesures pour freiner les fermetures de RPA et l’éviction des locataires. Dans son guide pratique, elle recommande un moratoire sur les évictions et la transformation des RPA en logements communautaires.

L’AQRP dénonce aussi le projet de loi 31 de la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui prévoit bonifier les indemnités financières prévues en cas d’éviction, de 3 mois à 24 mois, plutôt que de prévenir les évictions.

« Cette proposition législative risque d’avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des résidants en RPA, les contraignant à déménager et les exposant à des séquelles psychologiques telles que la perte du goût de vivre et le sentiment de déracinement », souligne Paul-René Roy dans le communiqué.

Selon l’Association, le projet de loi 31 devrait contenir une clause spécifique au RPA. Selon cette clause, « si les propriétaires de RPA souhaitent convertir ces résidences en logements locatifs standards, ils devraient le faire de bonne foi. La clause stipulerait que la condition essentielle serait que cette conversion s’inscrive dans le cadre du Programme d’habitation abordable du Québec afin d’accroître l’offre de logements abordables », propose l’AQRP.

« L’objectif de cette proposition est de permettre aux aînés de demeurer dans leur résidence, de vieillir chez eux, sans craindre d’être victimes d’éviction », renchérit M. Roy.