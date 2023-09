Le Front commun rassemble 420 000 travailleurs en éducation, en santé et dans les services sociaux et en enseignement supérieur, issus des syndicats de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS.

Venant des quatre coins de la province, des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs du secteur public québécois se sont rassemblés samedi à Montréal pour dénoncer les offres du gouvernement caquiste dans les négociations syndicales. « Réveillez-vous, nos gens sont en colère », avertit l’alliance syndicale du Front commun à l’intention de Québec.

« C’est rendu qu’on va remplacer les profs, mais à 16 $ de l’heure ! », s’insurge Claudine Girard, une éducatrice en service de garde de Saint-Lazare, au Lac-Saint-Jean. Debout au milieu d’une mer vert-turquoise – couleur du Front commun –, rassemblée au pied du mont Royal, Mme Girard se dit prête à aller jusqu’à la grève générale illimitée pour faire valoir son point. « On fait un travail spécialisé, mais on est payés comme des moins que rien, ajoute-t-elle. On a besoin de bonnes conditions ! »

Les travailleurs du Lac-Saint-Jean comme Claudine Girard sont venus en grand nombre, indique-t-elle. « On a rempli un avion au complet ! » Ils ne sont pas les seuls. Des dizaines d’autobus scolaires stationnés sur l’avenue du Parc à Montréal témoignent de la mobilisation.

Un peu plus tôt en conférence de presse, la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, a souligné qu’elle n’a jamais vu un tel engouement des membres.

Des votes en faveur de grèves, qui pourraient mener à la grève générale illimitée, se tiennent dans la province depuis lundi et se poursuivront jusqu’au 13 octobre, a expliqué François Énault, premier vice-président de la CSN.

On n’a pas eu une telle participation depuis longtemps, et à date, on a 93 % des votes en faveur de la grève. Nos membres sont prêts, même si on n’espère pas se rendre jusque-là. François Énault, premier vice-président de la CSN

Le Front commun rassemble 420 000 travailleurs en éducation, en santé et dans les services sociaux et en enseignement supérieur, issus des syndicats de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS.

« Ça ne passe pas »

Les travailleurs revendiquent des améliorations concrètes de leurs conditions de travail, un rattrapage salarial et une protection contre l’inflation. « Le gouvernement n’offre que 9 % sur cinq ans en augmentations salariales, écrit le Front commun en amont de l’évènement. Ce qui se trouve sur la table n’est même pas une base de négociation sérieuse. »

L’offre gouvernementale passe autant plus mal face à l’augmentation de 30 % de salaire des députés votée par la Coalition Avenir Québec (CAQ) plus tôt cette année. Ou encore, face à l’offre de 21 % d’augmentation proposée aux employés de la Sûreté du Québec (SQ), qui a été refusée par les policiers.

« Ça ne passe pas ! », tranche François Énault en conférence de presse. Son message au gouvernement du Québec : « Réveillez-vous, parce que nos gens sont en colère. »

Une occasion de discuter avec la population

Les leaders syndicaux estiment que la manifestation de samedi donne le ton à un « automne chaud » pour les négociations dans le secteur public. Ils invitent aussi la population à en profiter pour venir discuter avec les travailleurs pour comprendre les revendications.

« Si on se rend jusqu’à la grève illimitée, je pense que la population va être derrière nous », a aussi assuré Éric Gingras, président de la CSQ. Il a rappelé que pendant la pandémie, les remerciements ont plu sur les travailleurs du secteur public, mais que maintenant les membres en ont « plein les bottines ».

Pour ajouter à la frustration, le gouvernement caquiste a aussi annoncé récemment mettre fin à certaines primes qui étaient reconduites depuis le début de la pandémie. « Les travailleurs de l’État québécois sont les moins bien payés à travers le Canada », a déploré Magali Picard, rappelant que 78 % des membres du Front commun sont aussi des femmes.

De meilleures conditions, de meilleurs salaires

Maude Berthe-Thérien, Ibtissam Yahiaoui El Mohi et Kériane Malette, trois infirmières de Laval, sont aussi sur place pour se faire entendre. « On est là pour nos conditions de travail, qui continuent d’être médiocres », explique Mme Berthe-Thérien. « Et là on veut enlever nos primes », renchérit Mme Malette. « Il y en a encore du travail supplémentaire obligatoire, le monde s’en va, on est fatiguées, résume-t-elle.

« On veut aussi être bien payées », ajoute Mme Yahiaoui El Mohi.

Des négociations qui s’étirent

Les négociations entre le gouvernement du Québec et le Front commun durent depuis plusieurs mois déjà. Le Front commun avait déposé ses demandes à l’automne 2022 ; Québec avait déposé ses offres en décembre.

Québec offre des augmentations de 9 % sur cinq ans aux employés de l’État, plus un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. À cela, il ajoute une somme équivalant à 2,5 % réservée à des « priorités gouvernementales », ce qui fait qu’il présente son offre comme valant 13 % sur cinq ans.

Le Front commun revendique plutôt un contrat de trois ans, avec 100 $ par semaine pour la première année ou bien l’Indice des prix à la consommation plus 2 % – selon la formule qui serait la plus avantageuse pour les travailleurs – puis l’IPC plus 3 % la deuxième année et l’IPC plus 4 % la troisième année.

La marche se terminera dans le Quartier des spectacles.

Avec La Presse Canadienne