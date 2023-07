Les villes de Joliette et de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été particulièrement touchées par les orages qui ont traversé le sud du Québec vendredi après-midi. Les pluies diluviennes ont provoqué l’évacuation d’un centre commercial et des refoulements d’égout.

À Joliette, dans Lanaudière, entre 100 et 120 millimètres de pluie sont tombés vendredi après-midi, dont 63 millimètres en une heure, indique Dominic Morin, météorologue pour Environnement Canada. Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, une centaine de millimètres de pluie ont été enregistrés, dont 70 sont tombés en une heure.

Par comparaison, à Montréal et dans les autres villes où une seule ligne d’averses est passée, entre 20 et 40 millimètres de pluie sont tombés.

Sur les réseaux sociaux, photos et vidéos de routes, stationnements et sous-sols inondés sont vite apparus. On y voit des voitures avançant avec de l’eau jusqu’aux portes et des stationnements transformés en lac. À Saint-Jean-sur-Richelieu, une famille en a profité pour faire de la planche à pagaie dans la rue.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JULIE CHICOINE Un homme fait de la planche à pagaie dans une rue inondée de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Les systèmes d’égout ne sont pas capables de prendre autant de pluie aussi rapidement, ce qui crée des refoulements ou des accumulations sur les routes », explique M. Morin.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont dû intervenir pour des véhicules immobilisés en raison de l’accumulation d’eau, a confirmé Camille Savoie, porte-parole pour le corps policier. À Saint-Paul, municipalité aux alentours de Joliette, plusieurs véhicules sont restés pris dans l’eau sur le boulevard des Industries.

Les policiers ont aussi été appelés à intervenir à Notre-Dame-des-Prairies et à Crabtree, deux municipalités autour de Joliette, pour des voitures incapables d’avancer, ajoute Mme Savoie.

« Les pluies intenses de cet après-midi ont laissé leur trace à plusieurs endroits sur le territoire, a indiqué la Ville de Joliette sur sa page Facebook. Notre équipe est sur le terrain pour intervenir. Nous estimons à 110 mm de pluie, dont 90 mm en moins de deux heures, ce qui est exceptionnel ! Le réseau municipal devrait permettre à la plupart des situations de se résorber rapidement. Nous vous remercions de votre collaboration. »

Les pieds dans l’eau

Eric Champagne et sa conjointe se trouvaient aux Galeries Joliette, un centre d’achat situé sur le boulevard Firestone, quand la pluie a commencé. « L’eau refoulait jusqu’à l’intérieur, il y en a eu un peu partout dans les Galeries Joliette, décrit M. Champagne au bout du fil. On s’est fait évacuer et quand on est arrivés à l’extérieur, il y avait 10 pouces d’eau et même plus d’eau dans la cour. »

Les gens ont enlevé leurs souliers pour se rendre jusqu’à leur voiture, rapporte-t-il. Certains véhicules se sont retrouvés avec de l’eau dans le moteur, incapable d’avancer. Le couple, qui vit à Saint-Damien, 45 kilomètres plus au nord, a réussi à sortir.

« C’est la première fois que je vois ça aussi intense ! », s’exclame M. Champagne.

Encore de la pluie, mais moins

Des averses sont encore prévues cette nuit et demain dans le sud du Québec, prévient M. Morin.

Entre 10 et 20 millimètres supplémentaires de pluie sont prévus dans le Grand Montréal. La Mauricie et le Centre-du-Québec peuvent s’attendre à 20 à 30 millimètres, incluant les averses déjà en cours.

Averses et orages devraient se poursuivre samedi dans la province, mais ils seront d’une moins grande violence, selon le météorologue.