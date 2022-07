Transferts fédéraux en santé

Ottawa estime faire bien plus que sa part

(Victoria) Alors que les provinces se préparent à revenir à la charge en début de semaine pour réclamer une hausse récurrente et sans condition des transferts fédéraux en santé, pour les faire passer de 22 % à 35 % des coûts, le gouvernement fédéral considère plutôt qu’il fait déjà plus que sa part et dit vouloir discuter d’investissements ciblés pour l’avenir.