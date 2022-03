« Convoi de la liberté »

L’organisatrice Tamara Lich affirme que la juge a un parti pris

(Ottawa) Tamara Lich, l’une des organisatrices les plus en vue du convoi d’Ottawa qui a bloqué le centre-ville pendant plus de trois semaines, a déclaré que la juge qui avait refusé sa libération sous caution avait un parti pris contre sa cause et a demandé au tribunal de revoir la décision.