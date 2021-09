La mort de Joyce Echaquan commémorée un an plus tard

(Joliette) Une cérémonie en l’honneur de Joyce Echaquan est en cours aux abords de l’hôpital de Joliette, où la femme atikamekw est morte dans des circonstances troublantes il y a un an jour pour jour.

Mayssa Ferah La Presse

La famille de Joyce Echaquan, accompagnée de plusieurs membres de la communauté atikamekw, s’engouffre avec lourdeur sous un chapiteau blanc, où a lieu la cérémonie. Certains sont vêtus d’habits traditionnels, d’autres portent du mauve, la couleur préférée de la défunte mère de famille.

« Aujourd’hui, on se souvient d’une femme douce, charmante et attentionnée qui aimait beaucoup ses enfants », indique Constant Awashish, Grand Chef du Conseil de la National atikamekw,

Un an plus tard, le triste sort réservé à Joyce Echaquan, morte sous les propos dégradants de deux soignantes du Centre hospitalier de Lanaudière à Joliette, laisse toujours une plaie béante.

M. Awashish insiste : il y a encore beaucoup d’efforts à faire par rapport aux enjeux autochtones. « Il y a eu du changement. Mais ça se traduit beaucoup en mots, moins en actions. »

La tragédie de Joyce Echaquan aura permis de mettre un visage sur une réalité occultée, estime-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ian Lafrenière et Geneviève Guilbault

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, étaient eux aussi présents pour souligner ce triste anniversaire.

Ils prendront la parole plus tard dans la journée lors d’un point de presse prévu devant l’hôpital. Carol Dubé, conjoint de Mme Echaquan, et Paul-Émile Ottawa, chef de Manawan, lui rendront également hommage.

Plus de détails à venir.