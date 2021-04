Chronique

Coton chinois

À Ottawa, pas aux consommateurs, de gérer ça

Voilà bien une grosse vingtaine d’années maintenant que j’écris sur les aspects politiques et sociaux du secteur du vêtement et autant d’années que je me heurte à des accusations d’irréalisme quand je parle de la nécessité de ne plus acheter les vêtements issus de ce que j’appelle la « malmode ». Des pulls et robes, pantalons et compagnie vraiment pas chers parce que fabriqués en Asie ou ailleurs, par des gens beaucoup moins bien payés que chez nous pour un travail égal, en faisant fi des nécessités environnementales pour réduire des coûts, mais en causant par le fait même des dégâts à réparer plus tard, à grands frais.