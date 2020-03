La Direction de la protection de la jeunesse de l’Estrie vient d’être mise sous tutelle par le gouvernement après la mise au jour d’un nouveau cas problématique à Granby.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Une fratrie de quatre enfants a dû attendre pendant cinq mois que leur dossier fasse l’objet d’une évaluation des services sociaux alors qu’ils habitaient dans un logement insalubre et sans électricité à travers les excréments de douze chiens, a révélé La Presse ce matin sur la base d’une décision de la Cour du Québec.

La juge Pascale Berardino a évalué que la DPJ avait lésé leurs droits en n’évaluant pas leur cas dans un délai raisonnable.

« Moi je suis allé en politique pour décrier ce genre de situations-là, c’est pas comme ministre délégué que je vais les accepter », a dit le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant, en charge des dossiers de protection de la jeunesse, en entrevue avec La Presse.

La mise sous tutelle a été décidée cet après-midi. « Je pense qu’ils ne voient pas mon désir de régler les problèmes de la DPJ le plus rapidement possible », a ajouté le ministre.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant

Le cabinet du ministre a indiqué que les révélations sur la situation de la fratrie gravement négligée constituait « la goutte qui a fait déborder le vase ». M. Carmant et son personnel ont pris connaissance de la situation en ouvrant leur journal ce matin.

« Je l’ai appris dans votre article. Ça m’a vraiment fâché, a dit M. Carmant. Je suis allé voir les équipes de Granby au mois de décembre. [...] La direction a eu un manque lorsqu’elle ne m’a pas avertie. »

La fratrie manquait de tout, selon la décision de la juge Berardino : ils souffraient de retard de développement, en plus de ne pas manger à leur faim et de régulièrement manquer leurs rendez-vous médicaux.

Trois « gros chiens » et neuf chiots vivaient dans l’appartement « et leurs excréments se retrouvent un peu partout dans le logement, y compris sur les matelas » sans draps sur lesquels ils s’entassaient, a écrit le tribunal. Les enfants dégageaient parfois une odeur d’« urine » et d’« excréments ».

La députée péquiste et porte-parole du troisième groupe d’opposition pour la famille, Véronique Hivon, a appuyé la décision du gouvernement sur Twitter, affirmant que « c’était la chose à faire ».

Pouvoir décisionnel

La DPJ de l’Estrie est dans l’eau chaude depuis avril dernier, alors que la mort de la petite Alicia émouvait le Québec. Les services sociaux auraient manqué de nombreux signaux d’alerte avant que la fillette de 7 ans ne perde la vie.

Quelques jours plus tard, le directeur de la protection de la jeunesse de la région était suspendu. En juillet, un accompagnateur externe a été nommé. La mise sous tutelle annoncée aujourd’hui lui donnera des pouvoirs décisionnels plutôt que simplement consultatifs.

La fratrie visée par la décision rapportée ce matin par La Presse a été placée en famille d’accueil.

« Au moment où l’on se parle, tous les enfants sont en famille d’accueil, ils vont bien, les suivis médicaux sont à jour et tous les besoins spécifiques de ces enfants-là sont [comblés] », avait affirmé plus tôt cette semaine la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS), Annie-Andrée Émond.

Cinq mois, « c’est un délai qui est trop long et c’est justement l’un des grands enjeux de notre plan d’action, c’est ce qu’on tente de réduire comme temps d’intervention », a-t-elle ajouté.