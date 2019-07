 Une des voitures originales du métro à l'École polytechnique 

L'une des voitures originales du métro de Montréal, une MR-63 qui a roulé pendant 52 ans de 1966 au 21 juin 2018, sera installée vers 11 h vendredi matin dans l'atrium des pavillons Claudette-MacKay-Lassonde et Pierre-Lassonde de l'École polytechnique de Montréal.

La présence à cette institution du campus de l'Université de Montréal de cette voiture pesant 13 tonnes cherche à valoriser une pièce patrimoniale et célébrer l'ingénierie montréalaise.

Elle permettra aussi à des étudiants d'y tenir des activités, de s'y réunir, de lire ou d'échanger entre eux.

Le déplacement de la voiture et son installation nécessiteront une opération délicate qui devrait durer environ six heures. Il faudra ouvrir le mur vitré donnant sur l'atrium Lorne-M. -Trottier des pavillons Lassonde afin d'installer de façon définitive la voiture longue de 17 mètres et large de 2,5 mètres sur un gigantesque support en acier.

C'est en 1963 que la Ville de Montréal a donné à la compagnie Canadian Vickers le mandat de construire les voitures du métro de Montréal. Des technologies d'Alstom ont été intégrées à la conception des voitures.

Les voitures baptisées MR-63 ont été mises en service en 1966, lors de l'ouverture du métro de Montréal.

En mai 2018, la Société de transport de Montréal (STM) a retiré de son réseau les dernières voitures de métro MR-63. Une tournée d'adieu a alors été faite sur les quatre lignes du réseau.

Les voitures MR-63 ont parcouru plus de quatre millions de kilomètres chacune.

En 2016, la STM a lancé un appel de projets en offrant la possibilité aux citoyens de reconvertir des voitures MR-63. Le projet des étudiants de Polytechnique est l'un des sept projets finalistes retenus par la STM parmi la trentaine de soumissions reçues.