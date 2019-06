Georges Brossard (1940-2019): passeur de passion

« Il était plus âgé que nous et nous surpassait de loin en énergie ! »

Il a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de Montréal, a reçu la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec, la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth II et la médaille Louis-Riel, en plus de recevoir des doctorats honorifiques de l'Université McGill et de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Ses talents de vulgarisateur ont aussi fait de lui une personnalité publique appréciée, qui a animé les séries télévisées Mémoires d'insectes et Insectia, cette dernière ayant été diffusée dans 150 pays.

- Avec La Presse canadienne

Pierre Bourque pleure « un frère et un ami »

Pierre Bourque, ancien maire de Montréal, se souviendra toujours de sa première rencontre avec Georges Brossard. C'était en 1985. L'idée de créer un insectarium a germé ce soir-là autour d'une bouteille de cognac.

À l'époque, M. Bourque était directeur du Jardin botanique. M. Brossard avait déroulé le tapis rouge et ouvert une bouteille pour accueillir le directeur chez lui.

Quand Pierre Bourque a vu la collection d'insectes entreposée au sous-sol, il a tout de suite su qu'il voulait ouvrir un insectarium à Montréal. « J'ai été bouleversé », raconte l'ancien maire.

L'idée de l'insectarium a été un franc succès. L'entomologiste avait le don de fasciner les foules.