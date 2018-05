Thaïlande: un matin au marché flottant

Damnoen Saduak est l'un des marchés flottants les plus populaires - et touristiques! - de Thaïlande. Il est situé dans la province du Ratchaburi, à environ 1 h 30 min de la fourmillante Bangkok.

Il faut s'y rendre très tôt le matin pour éviter les foules et les grandes chaleurs.

On vous fera d'abord traverser les échoppes de souvenirs et autres contrefaçons (on repassera pour l'authenticité), pour ensuite assister à un spectacle bien plus intéressant: celui des embarcations transportant fruits exotiques, plats de poisson et soupes préparées au fil de l'eau.

Idéal pour observer sans être vu!