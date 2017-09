Petit guide pour esquiver les entourloupes en Inde

Les trains fantômes

L'arnaque: dans les gares, un inconnu viendra vous annoncer que votre train est annulé. Ce qui peut être vrai! Mais si on vous propose taxi, hôtel ou changement de billet, prenez garde.

La parade: vérifiez sur les panneaux indicateurs, avec le numéro de train, ainsi qu'auprès des agents officiels derrière les guichets.

Les touks-touks clamant «Same-same»

L'arnaque: les touks-touks indiens sont extrêmement pratiques. Mais certains chauffeurs tenteront de vous déposer devant un autre hôtel que le vôtre, avançant parfois que ce dernier a fermé. «Same-same», diront-ils. Leur véritable intérêt: percevoir une commission.

La parade: indiquez d'emblée qu'une réservation a été effectuée. Insistez et refusez de payer un supplément si un détour a été fait. Pour info: le tarif de jour oscille entre 10 et 15 roupies par kilomètre.

Des billets pas si doux

L'arnaque: prudence, les billets de 500 et 1000 roupies (soit 10 $ et 20 $) ont été récemment remplacés, et les anciennes coupures n'ont plus cours. C'est évidemment celles-ci que l'on va tenter de vous refiler.

La parade: mémorisez bien l'aspect des nouveaux billets. Refusez aussi tout billet détérioré.