Une escale à la plage...

Rio de Janeiro

Si vous n'avez que deux heures de libres, les bouchons pourraient vous faire regretter votre petite sortie de l'aéroport Galeão, à toute heure du jour. Mais avec un peu plus de temps, un petit tour en taxi vous permettra d'accéder à trois des plus puissants symboles de la ville: Copacabana, Ipanema et Leblon. Profitez-en pour marcher d'une plage à l'autre, boire une caïpirinha ou de l'eau de coco, jouer au volleyball, admirer le fort historique ou observer à quel point les Brésiliens assument fièrement leur corps, qu'il soit tonifié ou non.

Athènes

Deux options s'offrent à ceux qui veulent faire une escale devant la mer dans les environs de la capitale grecque. À 15 minutes de l'aéroport Elefthérios-Venizélos (prévoyez environ 10 euros pour le taxi) se trouvent les plages de Loutsa Artemida: idéales pour les amoureux de planche à voile. Un tout petit peu plus loin, vous pourrez découvrir la plage Vravrona, qui est franchement sympathique et protégée du vent. En prime, si vous désirez diversifier vos activités, vous pouvez vous reposer sur le sable un instant et découvrir un site archéologique situé tout près.