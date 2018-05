Bons plans à Sète

Pour goûter aux trésors de la mer: La criée de Sète et les mets locaux

Si les thoniers attendent la campagne de mai pour sortir, les chalutiers prennent la mer toutes les nuits.

Dès 17 h, poissons bleus (sardine et anchois) et blancs sont en vente à la criée de Sète et accommodés juste en face chez Oh Gobie et sur toutes les tables: bourride de baudroie (ragoût de poisson blanc lié avec un aïoli), seiche en rouille, moules et encornets farcis, huîtres et coquillages de la lagune de Thau et tielle sétoise, tourte garnie de poulpe épicé.

Le tout arrosé d'un Gaia de Fortant de France, pionnier des vins de cépage en pays d'Oc.