Bons plans à Rotterdam

Le watertaxiSi le vélo est bien souvent le meilleur moyen de se déplacer dans les villes néerlandaises, il reste que la bicyclette ne roule pas sur l'eau. Et l'eau est bien présente à Rotterdam. Le Watertaxi représente parfois le moyen de transport le plus rapide (et amusant!) pour se déplacer au centre-ville. Le secteur desservi longe la rivière Maas et compte trois zones de trajet (ouest, centre et est). Il coûte entre 4,50 et 10 euros par personne selon le nombre de zones qu'on traverse, et il est ainsi possible d'atteindre sa destination en quelques minutes à peine. Il existe aussi une navette fluviale qui relie régulièrement le quai de l'Hôtel New York et Veerhaven, une jolie marina sur la rive nord, pour 3 euros.