Les aubaines de la semaine

Vols

Nashville (Tennessee), États-Unis

Vol de Montréal vers Nashville, avec escale à New York (1h14 à l'aller et 0h59 au retour). Vol assuré par American Airlines. 281,65 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 18 au 25 avril 2017. Repéré sur Yulair.com.

Taipei, Taiwan

Vol de Montréal vers Taipei, avec escales à New York (0h20) et San Francisco (1h50) à l'aller et à San Francisco (3h43) et Washington (2h15) au retour. Vol assuré par United Airlines. 574,38 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 8 au 22 mars 2017. Repéré sur Flytrippers.com.

Francfort, Allemagne

Vol de Montréal vers Francfort, avec escale à Reykjavik (1h30 à l'aller, 1h05 au retour). Vol assuré par Wow Air. 479,98 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Les frais de bagages ne sont pas inclus. Du 20 mars au 3 avril 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

Forfaits tout inclus, dernière minute et escapades

Santa Lucia, Cuba

Forfait tout inclus de sept nuits à l'hôtel Brisas Santa Lucia (***1/2). Vol direct de Montréal assuré par Air Transat. Du 24 au 31 mars 2017. 779 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double (chambre vue jardin). Repéré sur Vacances Transat.com.

Chicago (Illinois), États-Unis

Forfait plan européen (sans repas) de sept nuits au Millennium Knickerbocker (***). Vol de Montréal vers Chicago avec escale à Toronto (1h45 à l'aller, 2h18 au retour) assuré par Porter Airlines. Du 21 au 28 février 2017. 894,25 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Expedia.ca.

Cayo Largo, Cuba

Forfait tout inclus de sept nuits à l'hôtel Iberostar Playa Blanca (****). Vol direct de Montréal assuré par Cubana. Du 2 au 9 avril 2017. 808,22 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Voyagesarabais.com.

Escapades locales

Forfait motoneige au Royal Laurentien comprenant une nuitée dans un luxueux chalet complètement équipé avec foyer et bain thérapeutique, la location d'une motoneige pour une heure (deux personnes par motoneige), ainsi que les habits, casques, passes d'accès au sentier et l'assurance responsabilité. 105 $ par personne plus taxes et frais d'hébergement, dépôt de sécurité, essence, huile et cagoule, basé sur un forfait en occupation double. Selon disponibilité. Deux nuits minimum les fins de semaine. Valide jusqu'au 31 mars 2017. Repéré sur Quebecvacances.com.

Veuillez noter que les prix étaient valables au moment de la publication.