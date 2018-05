Rafael Nadal triomphe pour la huitième fois à Rome

Andrew Dampf Associated Press ROME

Nadal a effacé un bris tôt au troisième set, à la suite d'une interruption de 50 minutes causée par la pluie.

« Ma première victoire ici en 2005 est l'un de mes plus beaux souvenirs, a déclaré Nadal pendant la cérémonie de remise des trophées. C'est vraiment "specialissimo" d'obtenir encore cette coupe, des années plus tard. »

Cette victoire signifie également que Nadal soutirera le premier rang mondial à Roger Federer, lundi.

Federer n'a pas pris part à la portion du calendrier sur la terre battue afin de se concentrer sur Wimbledon.

Avant la finale, Nadal et Zverev avaient chacun gagné deux finales sur la terre battue cette saison. L'Espagnol a triomphé à Monte-Carlo et Barcelone, tandis que Zverev a gagné à Munich et Madrid.

Nadal a porté sa fiche en carrière à 5-0 contre Zverev, et il a augmenté son niveau de confiance à l'approche des Internationaux de France, qui se mettront en branle à compter de dimanche prochain.