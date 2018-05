Milos Raonic forcé de renoncer à Roland-Garros

Raonic, le 22e joueur mondial, a confirmé l'information par l'entremise de son compte Twitter officiel.

« C'est le coeur lourd que je dois me retirer de @rolandgarros, a-t-il écrit. J'ai de bons souvenirs là-bas, mais je sais que je dois continuer de travailler afin de me placer dans la meilleure position lorsque je saute sur le terrain. Merci de votre appui, et je vous vois bientôt sur le gazon. »