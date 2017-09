 Roger Federer et Rafael Nadal accèdent au tour suivant 

Nadal a gagné ses 11 derniers matchs de deuxième tour à Flushing Meadows après avoir perdu deux fois de suite, en 2003 et 2004. Il a remporté 15 titres majeurs, dont deux à New York, en 2010 et en 2013.

En vertu de sa 80 e victoire en carrière à New York, Federer a brisé l'égalité qui persistait avec Andre Agassi et il a fait un pas de plus dans la direction du détenteur du record - Jimmy Connors, qui a signé 98 triomphes en carrière aux Internationaux des États-Unis.

Âgé de 19 ans et classé 53e au monde, Rublev a eu le meilleur 7-5, 7-6 (3), 6-3 pour atteindre le troisième tour d'un tournoi majeur pour une première fois en carrière.

Dimitrov a déjà atteint trois fois les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem et jouait du bon tennis depuis quelques semaines. Il avait remporté 13 manches d'affilée avant d'affronter Rublev, une séquence qui avait commencé lors de son triomphe au Masters de Cincinnati.

Face à Rublev, Dimitrov a commis 11 doubles fautes et a profité de seulement deux des 10 balles de bris qu'il a obtenues.

Son élimination signifie qu'il ne reste plus que quatre membres du top 10 mondial de l'ATP en lice à Flushing Meadows. Le Britannique Andy Murray, no 2, le Suisse Stanislas Wawrinka, no 4, le Serbe Novak Djokovic, no 5, et le Japonais Kei Nishikori, no 10, étaient tous absents en raison de blessures. L'Allemand Alexander Zverev, no 6, a été éliminé mercredi par le Croate Borna Coric dans un match de deuxième tour.

Un de ces membres du top 10, l'Autrichien Dominic Thiem (no 6), a obtenu son billet pour le tour suivant en l'emportant 6-4, 6-4, 4-6, 7-5 contre l'Américain de 19 ans Taylor Fritz.

Le Tchèque et 15e tête de série Tomas Berdych a vu son aventure new-yorkaise prendre fin. L'Ukrainien Alexandr Dolgopolov a gagné leur match de deuxième tour 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-2.

L'Argentin Juan Martin del Potro a atteint le troisième tour grâce à une victoire de 6-2, 6-3, 7-6 (3) contre l'Espagnol Adrian Menendez-Maceiras.

Le Français Gaël Monfils (no 18) a eu besoin de toute l'essence dans son réservoir pour venir à bout de l'Américain Donald Young. Il a vaincu son rival 6-3, 6-7 (3), 6-4, 2-6, 7-5 en trois heures 17 minutes. Son compatriote de l'Hexagone Adrian Mannarino (no 30) a lui aussi eu le dessus sur un Américain, battant Bjorn Fratangelo en quatre manches de 6-3, 6-7 (4), 6-1, 6-2.