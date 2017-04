Coupe Davis: le Canada accueillera l'Inde en septembre

C'est la première fois que les deux pays croiseront le fer en Coupe Davis et comme il n'existe aucun historique entre les deux nations, le pays hôte a été déterminé par un tirage au sort. La ville hôtesse, le site, la surface de jeu et la composition de l'équipe seront annoncés plus tard.

Le Canada occupe le 16e rang mondial, tandis que l'Inde vient au 18e rang.

En février, l'équipe canadienne s'était inclinée 3-2 aux mains de la Grande-Bretagne et elle doit donc de remporter sa confrontation de septembre pour rester dans le Groupe mondial pour une autre saison, une place qu'elle occupe depuis 2012. Jusqu'à maintenant, ses meilleurs résultats ont été une participation à la demi-finale, en 2013, et aux quarts de finale, en 2015.

L'Inde, 18e au classement de la Coupe Davis, a vaincu l'Ouzbékistan 4-1, le week-end dernier, lors de la demi-finale du Groupe I de la zone Asie/Océanie. Cette victoire lui permet donc de prendre part à une rencontre de barrage pour le Groupe mondial pour une quatrième année de suite. Depuis 1999, l'Inde n'a fait partie du Groupe mondial qu'en deux occasions, soit en 2010 et 2011.