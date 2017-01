 Brisbane: Wawrinka impressionnant, Nishikori se fait peur 

Stan Wawrinka et Kei Nishikori rejoignent les quarts de finale du 1er tournoi de la saison à Brisbane, mais le Suisse s'est montré nettement plus impressionnant contre Victor Troicki (7-6 (7/5), 6-4) que le Japonais face à Jared Donaldson (4-6, 6-4, 6-3), mercredi lors du 2e tour.

Habitué à commencer plutôt l'année à Chennai, Wawrinka, le N.4 mondial et tenant de l'US Open, qui affrontera le Britannique Kyle Edmund au tour suivant, n'a eu besoin que de 90 minutes pour repousser le Serbe.

«Je suis assez satisfait par mon niveau en ce début d'année», s'est réjoui ensuite Wawrinka à moins de deux semaines du début des Internationaux d'Australie, qu'il a remporté en 2014. «Ce n'est jamais simple face à Troicki. C'est sympa de découvrir un nouveau tournoi. De nouvelles installations, un nouveau court, une nouvelle ville, ça fait la différence. Surtout à 31 ans, quand vous êtes sur le circuit depuis si longtemps. Cela amène un peu de fraîcheur mentale».

Nishikori, un rang derrière le Suisse au classement ATP, a dû s'employer nettement plus après avoir concédé le premier set contre l'espoir américain, modeste 105e mondial, et encore perdu son avance dans une 2e manche finalement remportée.

«En fait, j'étais bien jusqu'à 4-4 et puis j'ai fait un mauvais jeu, a reconnu le Japonais. Et lui s'est mis à bien mieux jouer. Il était plus agressif et son coup droit était en feu. C'était vraiment serré. Même dans le 2e set, qu'il a eu plusieurs occasions de remporter».

En quarts, Nishikori rencontrera l'Australien Jordan Thompson, qui atteint pour la 1re fois ce niveau après avoir éliminé 4-6, 7-5, 7-5 le vieillissant, mais toujours combatif espagnol David Ferrer.

À noter que le Français Lucas Pouille (15e), victime d'une blessure au pied droit alors qu'il était mené 6-3, 3-1, a été contraint à l'abandon contre Edmund.