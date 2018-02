Le Canada au premier rang du concours par équipes

Chan s'est levé à cinq heures du matin, il a bu un café et mangé un gruau avant de se rendre au Palais des glaces de Gangneung.

Chan a toutefois connu une première journée difficile alors que le Canada commence sa quête d'une médaille d'or aux Jeux olympiques de PyeongChang en patinage artistique par équipes.

«Je crois que personne n'a déjà patiné aussi tôt dans sa carrière. Je crois que ç'a joué un rôle, a affirmé Chan. Mais nous ne sommes pas en contrôle de ça.»

Patinant au son de la chanson Dust in the Wind, du groupe Kansas, le triple champion du monde originaire de Toronto a chuté en tentant un quadruple boucle piqué et un triple axel. Il a reçu une note de 81,66, le plaçant au troisième rang du programme court masculin.

Shoma Uno a été le seul patineur à présenter ce qui ressemblait à un programme sans faille, obtenant une note de 103,25 pour placer d'abord le Japon en avant. L'Israélien Alexei Bychenko a pris la deuxième position grâce à une note de 88,49. L'Américain Nathan Chen, qui est considéré le favori pour remporter l'or lors de la compétition individuelle, a chuté une fois, mais il a réussi un quadruple saut pour mériter une note de 80,61.

Les doubles champions du monde en couple Meagan Duhamel et Eric Radford ont connu une meilleure journée que Chan, terminant deuxième avec une note de 76,57, derrière les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (80,92). Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont pris le troisième rang (75,36).

Après les deux premières épreuves de la compétition par équipes, le Canada occupe le premier rang du classement avec 17 points, trois de mieux que les Américains.

Le patinage artistique se déroule traditionnellement en soirée aux Jeux olympiques, mais pour permettre aux réseaux de télévision de présenter les épreuves aux heures de grande écoute en Amérique du Nord, elles ont été devancées en début d'après-midi en Corée du Sud, ce qui bouleverse la routine des patineurs.

L'épreuve par équipes se poursuivra dimanche et lundi.