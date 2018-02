JO: six épreuves à ne pas manquer, 19-20 février

Voici six épreuves à voir au cours des 24 prochaines heures aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Lundi dès 19h05 (heure de l'Est) - Curling

Le Canada en action

Les deux équipes canadiennes de curling poursuivent la ronde préliminaire. Les hommes affrontent la Suisse à 19h05, puis les femmes se mesurent aux Chinoises à 0h05.

Lundi 20h - Patinage artistique

Virtue et Moir

On attend le programme libre de Tessa Virtue et Scott Moir depuis le premier jour des Jeux. C'est ce soir que ça se passe. Ils visent l'or et rien d'autre.

Lundi 20h30 - Ski acrobatique, demi-lune

Sharpe et Groenewoud

Deux Canadiennes ont obtenu leur laissez-passer pour la finale de la demi-lune. À ses premiers Jeux, Cassie Sharpe a dominé les rondes de qualifications. Elle sera accompagnée par Rosalind Groenewoud, 7e à Sotchi.

Mardi dès 5h - Patinage de vitesse courte piste

St-Gelais et Hamelin

Marianne St-Gelais, au 1000 m, et Charles Hamelin, au 500 m, amorcent leur dernière tentative de conquête d'une médaille olympique en solo. Valérie Maltais, Kim Boutin et Samuel Girard seront aussi sur les rangs.

Mardi 6h23 - Patinage de vitesse courte piste

Relais féminin

Kim Boutin remportera-t-elle sa troisième médaille des Jeux? À suivre en finale du relais 3000 m, avec ses coéquipières Marianne St-Gelais, Kasandra Bradette et Jamie Macdonald.

Mardi 6h50 - Bobsleigh

Kaillie Humphries

Le duo féminin, qui compte sur la pilote vedette Kaillie Humphries, amorce la défense de ses deux titres olympiques remportés à Vancouver et à Sotchi.