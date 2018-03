Les Maple Leafs sans pitié pour le Canadien

Andreas Johnsson a enfilé l'aiguille à 15:27 du troisième engagement pour marquer son premier but dans la LNH, Curtis McElhinney a repoussé 33 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont blanchi le Canadien de Montréal 4-0, samedi soir, au Air Canada Centre.

C'était la 11e fois que le Tricolore se faisait blanchir par l'adversaire depuis le début de la campagne.

> Le sommaire du match

«C'est inacceptable pour nous», a admis l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien.

«On ne marque pas assez, c'est frustrant. C'est l'une des choses qu'on doit vraiment améliorer, on doit capitaliser sur nos chances de marquer.»

William Nylander, Kasperi Kapanen et Nazem Kadri ont également touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont signé une quatrième victoire consécutive. La troupe de Mike Babcock a par le fait même porté sa fiche à domicile à 25-8-2.

McElhinney a redoublé d'efforts pour récolter son troisième blanchissage de la saison. Le cerbère a même obtenu une mention d'aide sur le but de Kapanen.

Charlie Lindgren a une fois de plus connu une soirée occupée devant le filet du Tricolore, bloquant 45 rondelles dans une cause perdante.

«Oui, il a bien joué ce soir. C'est probablement le seul de qui on peut dire ça, a soutenu Julien. Notre premier trio a généré de l'attaque, mais ce ne fut pas un gros match pour nous et Charlie (Lindgren) a quand même tenu son bout et il a fait sa part.»

Après avoir accordé 16 buts lors de ses trois dernières sorties, Lindgren a multiplié les arrêts tout au long de la rencontre et a même été spectaculaire à quelques reprises pour tenter de garder son équipe dans le coup.

«C'est difficile de voir notre gardien à 100 pour cent, prêt pour le match, et que nous, nous ne le sommes pas», a déploré l'attaquant du Canadien Charles Hudon.

Les Maple Leafs ont remporté les trois duels entre les deux équipes. Le dernier de la série aura lieu le 7 avril, à Toronto.

Les hommes de Claude Julien retourneront à Montréal pour y accueillir les Panthers de la Floride, mardi soir, au Centre Bell.

Les Maple Leafs ont profité de la punition décernée à Alex Galchenyuk pour ouvrir la marque à 16:01 du premier engagement. Après avoir remporté la mise en jeu en territoire adverse, Nylander a refilé le disque au défenseur Jake Gardiner, qui lui a ensuite servi une superbe passe lui permettant d'enfiler son premier but en 13 rencontres, grâce à un tir des poignets.

Il s'agissait d'un septième but inscrit en avantage numérique par les Leafs, lors de leurs neuf tentatives.

Quelques instants avant que Nylander ne donne les devants 1-0 aux Leafs, Lindgren venait de sauver les meubles, effectuant un spectaculaire déplacement latéral vers la droite afin de bloquer du bout de la mitaine le tir de Tyler Bozak, laissé complètement seul dans l'enclave.

La formation torontoise n'a pas perdu de temps en deuxième période afin de doubler son avance. Alors qu'il se trouvait en zone neutre, Kapanen a profité de la longue passe de Dermott et a usé de sa rapidité pour se débarrasser de Noah Juulsen. S'amenant seul devant Lindgren, le jeune attaquant lui a servi une belle feinte pour trouver le fond du filet.

Kapanen croyait bien avoir récolté son deuxième filet de la rencontre un peu plus tard durant la période, mais les arbitres ont finalement renversé leur décision après avoir révisé la séquence, puisque Tomas Plekanec faisait obstruction au gardien.

Plekanec renouait avec le Tricolore pour la première fois depuis la transaction du 25 février qui l'a envoyé à Toronto en retour de choix au repêchage et de deux espoirs.

L'indiscipline du Canadien a fini par coûter cher. Avec moins de deux minutes à faire au deuxième tiers, Michael McCarron, qui effectuait un retour dans la formation pour la première fois depuis le 7 novembre, a été chassé pour bâton élevé. Kadri, qui se trouvait dans l'enclave, a profité de l'occasion pour battre Lindgren en faisant dévier parfaitement le tir de Mitch Marner dans le coin supérieur droit.

Rappelé par le club de la Ville Reine il y a à peine quatre jours, Johnsson, qui disputait son deuxième match dans la LNH, a conclu la soirée sur une note positive pour les Leafs en inscrivant son tout premier but en carrière. Zach Hyman, qui se dirigeait vers l'arrière du filet, a repéré Johnsson dans l'enclave et lui a remis la rondelle au tout dernier moment. Le jeune attaquant a logé la rondelle par-dessus le bloqueur de Lindgren pour sceller la victoire, à 15:27 du troisième engagement.