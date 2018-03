 Les Capitals défont les Leafs 5-2 à l'occasion d'un match extérieur 

Alex Ovechkin s'est approché du plateau des 600 buts et les Capitals de Washington ont tonné sur les Maple Leafs de Toronto et ils l'ont emporté 5-2, samedi soir, sur le terrain de l'Académie navale américaine.

Ovechkin a touché la cible pour une 40e fois cette saison et une 598e fois en carrière. Evgeny Kuznetsov, Nicklas Backstrom, John Carlson et Jakub Vrana ont aussi enfilé l'aiguille pour les Capitals, qui ne ressemblaient en rien à l'équipe qui avait perdu quatre de ses six derniers matchs.

Braden Holtby a effectué 27 arrêts pour les Capitals, qui ont gagné une deuxième partie de suite. Ils montrent un dossier de 3-0-0 lors des matchs extérieurs.

Ovechkin est devenu le sixième joueur de l'histoire de la LNH à réussir neuf saisons de plus de 40 buts. Il a rejoint Wayne Gretzky, Marcel Dionne, Mario Lemieux, Mike Gartner et Mike Bossy à ce chapitre.

Zach Hyman et Nazem Kadri ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Frederik Andersen a alloué cinq buts sur 25 tirs et il a été remplacé par Curtis McElhinney, à mi-chemin en deuxième période. McElhinney a été parfait sur neuf lancers.