Coupe Ryder: comme un feu d'artifice

Michel Marois

Ce qui a été une saison de golf exceptionnelle, avec notamment le retour au sommet de Tiger Woods, va prendre fin ce week-end avec un formidable feu d'artifice.

Disputée pour la première fois en France, sur le parcours Albatros du Golf National près de Paris, la Coupe Ryder va réunir la quasi-totalité des meilleurs joueurs du monde pour un duel entre deux équipes extrêmement motivées. Les Américains n'ont pas gagné la Coupe Ryder en Europe depuis 25 ans et ils n'ont remporté que 3 des 11 présentations suivantes de la compétition. Ils ont toutefois été impressionnants il y a deux ans à Hazeltine, au Minnesota, avec leur victoire la plus décisive en plus de 35 ans, et se présentent à Paris avec peut-être l'équipe la plus forte de leur histoire. Et même si la majorité de ses coéquipiers sont mieux classés que lui sur le plan mondial, c'est Tiger Woods qui retient l'attention au sein de la formation américaine. Sa victoire au Championnat du circuit de la PGA, dimanche, a rappelé quel golfeur dominant il pouvait être, mais le joueur de 42 ans aura-t-il retrouvé sa concentration? Le capitaine Jim Furyk n'en doute pas, en raison de l'expérience de Woods, mais aussi de sa volonté d'améliorer sa fiche décevante en Coupe Ryder. Woods n'a fait partie que d'une formation gagnante en sept participations et son pourcentage de réussite de 43% (13-17-3) est l'un des pires de son équipe. «Ce n'est pas une statistique dont je suis très fier, a-t-il reconnu, cette semaine en point de presse. Je pense toutefois que les circonstances sont différentes cette fois. La pression n'est plus la même et j'ai vraiment hâte d'affronter les Européens. Je sais qu'ils se targuent tous de vouloir m'affronter, plusieurs me l'ont dit en riant; mais je crois que je suis un adversaire difficile à vaincre quand mon jeu est à point.» Cinq recrues Le capitaine de l'équipe européenne, Thomas Bjorn, a reconnu que la présence de Woods donnait une dimension supplémentaire à la compétition. «Chaque fois qu'il accomplit un exploit, ça devient une grosse histoire et c'est ce que nous voulons le voir faire. Il a tant fait pour le golf et nous voulons tous le voir encore au sommet de sa forme. «Cela dit, nous n'affrontons pas que Tiger Woods cette semaine! Nous sommes ici avec une équipe de 12 joueurs. C'est en équipe que nous nous sommes préparés et que nous allons affronter ce parcours et l'équipe de 12 joueurs américains qui est en face de nous. Ce n'est pas un joueur, mais bien toute une équipe que nous allons devoir vaincre.» Avec pas moins de cinq recrues en Coupe Ryder, les Européens risquent néanmoins d'être un peu intimidés par la présence de Woods et des vainqueurs de six des sept derniers tournois majeurs au sein de l'équipe américaine. Bjorn peut toutefois aussi miser sur quelques vétérans qui ont fait leurs preuves dans cette compétition bien particulière et qui ne céderont pas facilement sur leur terrain. Ian Poulter, par exemple, qui présente au contraire de Woods une fiche exceptionnelle en Coupe Ryder (12-4-2) et a souvent été le meneur charismatique de son équipe, est lui aussi un «homme marqué» cette semaine. «C'est une position périlleuse, quand on sait que tous vos adversaires rêvent de vous abattre, a-t-il raconté mardi en conférence de presse. Mais sincèrement, je veux les battre tout autant qu'eux. C'est ce qui rend cette compétition si spéciale.» Comment ça fonctionne? La Coupe Ryder est une compétition disputée depuis 1927 entre des formations américaine et européenne. Chaque équipe est composée de 12 joueurs et la compétition est répartie sur trois jours. Les deux premiers jours sont réservés aux matchs en double, alors que les matchs du dimanche sont joués en simple. Deux séances de quatre matchs en double sont prévues demain et dimanche : une en partie à quatre balles (Four Balls), l'autre en partie à coups alternés (Foursomes). Les capitaines sont libres de choisir les huit joueurs qui prendront part à chaque séance et n'ont aucune obligation d'utiliser tous leurs joueurs, sauf le dimanche, quand l'ensemble des deux formations se retrouve sur le parcours pour les parties en simple. Au total, il y a 28 matchs: 8 le vendredi, 8 le samedi et 12 le dimanche. Chaque victoire donne un point et un match nul procure un demi-point à chaque équipe. L'équipe gagnante est la première qui atteint le total de 14,5 points. En cas d'égalité à 14 points, c'est l'équipe tenante du titre (les Américains cette année) qui conserve la Coupe. > Lisez un résumé des règles de la compétition > Découvrez l'histoire de la Coupe Ryder ________________________________________________________________

L'équipe américaine: la meilleure de tous les temps?

Avec pas moins de 11 des 17 premiers joueurs mondiaux, l'équipe américaine est statistiquement la plus forte jamais assemblée en Coupe Ryder. L'éclosion d'une nouvelle génération de champions, le dynamisme de joueurs comme Patrick Reed lors de la spectaculaire victoire remportée il y a deux ans aux États-Unis et le retour au premier plan d'un vétéran comme Tiger Woods permettent aux Américains d'espérer mettre fin à une longue disette en Europe. Le défi du capitaine Jim Furyk: désigner les joueurs qui... ne joueront pas, vendredi et samedi, lors des séances en double. Saura-t-il gérer tous ces ego? - - - Brooks Koepka 28 ans 3e mondial, trois titres majeurs Deuxième participation (2016-2018) Quatre matchs (3-1-0), 3 points Excellent il y a quatre ans, Koepka a l'occasion de prouver qu'il est vraiment l'un des meilleurs au monde. - - - Dustin Johnson 34 ans 1er mondial, un titre majeur Quatrième participation (2010-2012, 2016-2018) 11 matchs (6-5-0), 6 points - - - Justin Thomas 25 ans 4e mondial, un titre majeur Première participation en 2018 Précis, constant, il peut aussi montrer ses émotions et pourrait être l'un des meneurs de son équipe. - - - Patrick Reed 28 ans 15e mondial, un titre majeur Troisième participation (2014-2018) Neuf matchs (6-1-2), 7 points «Captain America» il y a deux ans, Reed est attendu de pied ferme par les Européens et leurs partisans. - - - Bubba Watson 39 ans 14e mondial, deux titres majeurs Quatrième participation (2010-2014, 2018) 11 matchs (3-8-0), 3 points Un joueur peu expansif, souvent dépassé par l'enjeu en Coupe Ryder. On risque de peu le voir en double. - - - Jordan Spieth 25 ans 10e mondial, quatre titres majeurs Troisième participation (2014-2018) Neuf matchs (4-3-2), 5 points Il avait formé un duo redoutable avec Reed à Hazeltine, mais il est aussi très proche de Thomas. - - - Rickie Fowler 29 ans 9e mondial Quatrième participation (2010, 2014-2018) 11 matchs (2-4-5), 4,5 points Des choses à prouver à sa quatrième participation. - - - Webb Simpson 33 ans 16e mondial, un titre majeur Troisième participation (2012-2014) Six matchs (2-3-1), 2,5 points Très constant, un peu effacé, mais sûr de lui, il pourrait être l'atout caché de Jim Furyk. - - - Bryson DeChambeau 25 ans 7e mondial Première participation en 2018 Très émotif, il devra surtout maîtriser ses nerfs face aux Européens et à leurs bruyants partisans. - - - Phil Mickelson 48 ans 25e mondial, six titres majeurs 12e participation (1995-2018) 45 matchs (18-20-7), 21,5 points Pas sûr qu'il jouera beaucoup, même s'il est à la recherche de quelques records. - - - Tiger Woods 42 ans 13e mondial, 14 titres majeurs Huitième participation (1997-2006, 2010-2012, 2018) 33 matchs (13-17-3), 14,5 points Jamais vraiment à l'aise en Coupe Ryder, il semble s'être rapproché des autres joueurs américains récemment et pourrait jouer un rôle important. - - - Tony Finau 29 ans 17e mondial Première participation en 2018 Toujours solide dans les grandes occasions, il a le profil pour briller en Coupe Ryder. - - - Capitaine: Jim Furyk, 48 ans (neuf participations comme joueur) Adjoints: Davis Love III (six participations), Steve Stricker (trois participations), Matt Kuchar (quatre participations), Zach Johnson (cinq participations) et David Duval (deux participations). ________________________________________________________________

L'équipe européenne: la force du groupe... et de la foule!

Les Européens ont toujours accordé une importance particulière à la Coupe Ryder, et plusieurs de leurs joueurs y ont bâti une bonne partie de leur réputation. Les vétérans Ian Poulter (72,22 % de réussite) et Sergio Garcia (37 matchs disputés) sont toujours habiles pour galvaniser leurs coéquipiers, et ils devront d'autant plus le faire cette année qu'ils seront notamment entourés de cinq recrues. Ils auront toutefois l'appui d'un 13e joueur souvent déterminant: la foule. La clé du succès: prendre l'avantage lors des deux premières journées, car les Américains risquent de dominer les matchs en simple, dimanche. - - - Francesco Molinari Italien, 35 ans 5e mondial, un titre majeur Troisième participation (2010-2012, 2018) Six matchs (0-4-2), 1 point Aucune victoire en six matchs... En voilà un qui devra faire mieux si les Européens veulent l'emporter. - - - Justin Rose Anglais, 38 ans 2e mondial, un titre majeur Cinquième participation (2008, 2012-2018) 19 matchs (11-6-2), 12 points Le joueur le plus constant de la saison; il devra maintenant montrer un peu de panache. - - - Tyrrell Hatton Anglais, 26 ans 26e mondial Première participation en 2018 En grosse progression cette saison, il n'a toutefois jamais joué dans de telles conditions. Sauta-t-il gérer la pression? - - - Tommy Fleetwood Anglais, 27 ans 12e mondial Première participation en 2018 Sûrement la meilleure recrue des Européens, il devra absolument briller pour permettre à son équipe de rivaliser avec les Américains. - - - Jon Rahm Espagnol, 23 ans 8e mondial Première participation en 2018 Un autre joueur émotif et très compétitif, qu'on imagine bien en duo avec Sergio Garcia. - - - Rory McIlroy Irlandais du Nord, 29 ans 6e mondial, quatre titres majeurs Cinquième participation (2010-2018) 19 matchs (9-6-4), 11 points Sa classe le place parmi les meilleurs de son équipe, mais il devra aussi montrer un peu plus de leadership. - - - Alex Noren Suédois, 36 ans 18e mondial Première participation en 2018 Une recrue de 36 ans, habitué au succès en Europe, qui pourrait en profiter pour se faire un nom. - - - Thorbjorn Olesen Danois, 28 ans 45e mondial Première participation en 2018 Le moins connu de tous les participants, le moins bien classé aussi ; on ne devrait pas le voir beaucoup avant dimanche. - - - Paul Casey Anglais, 41 ans 21e mondial Quatrième participation (2004-2008, 2018) Neuf matchs (3-2-4), 5 points Gêné par une blessure récemment, de sorte que sa contribution est encore incertaine. - - - Sergio Garcia Espagnol, 38 ans 28e mondial, un titre majeur Neuvième participation (1999-2008, 2012-2018 37 matchs (19-11-7), 22,5 points L'un des maîtres de cette compétition, particulièrement en double, où il s'est inspiré de ses compatriotes Seve Ballesteros et Jose Maria Olazabal. - - - Ian Poulter Anglais, 42 ans 34e mondial Sixième participation (2004, 2008-2014, 2018) 18 matchs (12-4-2), 13 points Il a souvent été le meneur charismatique des Européens et devrait l'être encore cette année après une excellente saison. - - - Henrik Stenson Suédois, 42 ans 24e mondial Cinquième participation (2006-2008, 2014-2018) 16 matchs (7-7-2), 8 points En net recul cette saison, le Suédois devra retrouver ses moyens. Il y a quatre ans, lui et Justin Rose avaient été invincibles en double. - - - Capitaine: Thomas Bjorn, Danemark, 47 ans (trois participations comme joueur) Adjoints: Lee Westwood (Anglais, 10 participations), Luke Donald (Anglais, quatre participations), Padraig Harrington (Irlandais, six participations), Graeme McDowell (Irlandais du Nord, quatre participations) et Robert Karlsson (Suédois, deux participations) ________________________________________________________________

