Les Raptors doivent montrer sans tarder de quel bois ils se chauffent

Les Cavaliers sont en plein contrôle après des victoires de 113-112 et 128-110, à Toronto. Les hostilités reprennent samedi et lundi à 20h30, au Quicken Loans Arena. En séries, la fiche des Raptors y est de 0-5.

«Oui, nos gars doivent être frustrés et furieux, a dit Casey avant un entraînement informel des siens, samedi. Je leur ai dit de fermer la porte à tout ce qui vient de l'extérieur. Il y a un mois, tout le monde nous glorifiait et maintenant, ils sont prêts à nous enterrer. La seule façon d'y remédier est de gagner.»

En saison régulière les Raptors ont mené l'Est avec 59 gains, neuf de plus que les Cavaliers, quatrièmes. Mais ces derniers ont gagné huit matches de séries de suite contre Toronto, à compter de la finale de l'Est de 2016.

Les Raptors ont perdu en prolongation un premier match où ils n'ont jamais eu de déficit en temps régulier. Dans le deuxième match, LeBron James et Kevin Love ont fait la loi avec 43 et 31 points, respectivement.

«Nous devons y mettre beaucoup, beaucoup plus d'efforts, a dit Kyle Lowry, en référence au match 3. Il faut trouver le moyen de jouer avec plus d'intensité.»

«Nous sommes conscients de ce qui s'est passé, a ajouté DeMar DeRozan, qui veut notamment que les siens mettent plus de pression en défense, dans l'espoir de causer des revirements. Nous allons nous battre.»

La formation pourrait être modifiée, Casey disant qu'il a longuement réfléchi à de possibles changements. Serge Ibaka a été inefficace jeudi, n'obtenant que deux points en 12 minutes.

En deux matches, les Cavaliers ont inscrit 34 points à la suite de revirements, contre seulement huit points du côté torontois.

Au premier tour, les Pacers de l'Indiana ont prévalu une fois sur quatre au domicile des Cavaliers, remportant le premier match par 18 points.