Les Raptors ont le premier rang dans l'Est à leur portée

S'ils ajoutent trois victoires (il leur reste huit matchs), ils vont établir le record d'équipe pour les victoires en saison régulière. Ils sont en bonne posture pour finir premiers dans l'Est, trois matchs et demi devant Boston avant d'accueillir les Nuggets, mardi.

«J'ai l'impression qu'il se brasse quelque chose de spécial ici, a dit l'entraîneur des Raptors, Dwane Casey. C'est un secret bien gardé.»

Selon les chiffres de la NBA, Toronto ne figure pas au Top 10 pour les revenus des produits dérivés. Dans le même esprit, les chandails de DeMar DeRozan et Kyle Lowry ne sont pas dans les 15 les plus vendus. Et les Raptors n'étaient pas au programme lors du jour de Noël, une vitrine exceptionnelle dans la NBA.

Mais approchent les séries, où ils auront la chance de vraiment faire du bruit.

Les Raptors y seront pour la cinquième année de suite, mais les succès ont été limités. L'équipe n'a remporté que trois séries : deux en 2016, une l'an dernier.

«Nous avons trébuché, a confié DeRozan. Une option était de faire de gros changements, mais nous avons resserré les rangs, reconnu nos erreurs et identifié ce qu'il fallait améliorer. C'est un processus qui a pris du temps.»

Les Raptors marquent à une fréquence inégalée dans l'histoire du club. Ils sont troisièmes dans la NBA pour les tirs de trois points, deuxièmes pour les blocs.

Leur dossier après une défaite est de 15-4, et ils ont signé quatre séquences de six victoires ou plus.

À ce temps-ci de l'année en 2017, plusieurs réclamaient un grand ménage, mais le statu quo a porté fruits: Casey est un candidat au titre d'entraîneur de l'année, DeRozan est le 10e pointeur du circuit, et Lowry a établi une marque personnelle pour les tirs de trois points.

«Il faut lever notre chapeau à Masai (Ujiri, le président de l'équipe) pour avoir gardé le même entraîneur, a dit Lowry. Ils ont eu confiance en nous, et nous nous sommes constamment améliorés.»

Dans la NBA, seuls Gregg Popovich (Spurs), Erik Spoelstra (Heat) et Rick Carlisle (Mavericks) sont en poste depuis plus longtemps que Casey. Tous ont vu leurs équipes triompher en finale; Carlisle en 2011, avec Casey parmi ses adjoints.

«Si vous devez toujours composer avec du changement, bonne chance, a dit Spoelstra. Les Raptors sont un beau modèle à suivre. La haute direction a fourni de la stabilité, une vision et de la patience. Ils ont compris que l'équipe était beaucoup plus près des grands succès qu'ils en étaient loin, et que si on repartait à neuf, ça serait un grand recul. En ramenant leur monde et en faisant quelques ajustements, ils sont passés de bons à excellents.»

D'emballants jeunes joueurs comme Fred VanVleet, Delon Wright et Jakob Poeltl se sont ajoutés au noyau de DeRozan, Lowry et Jonas Valanciunas. Serge Ibaka a été constant, tout comme le vétéran C.J. Miles.

Ça roule côté sport dans la Ville Reine. Les Maple Leafs s'en vont en séries éliminatoires. Les Blue Jays débutent leur saison jeudi et l'an dernier, le Toronto FC et les Argos ont été couronné champions.

«L'air est bon à Toronto, a dit Lowry. Il faut juste que le temps se réchauffe un peu.»