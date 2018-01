Les Raports battent les Lakers 123-111

VanVleet a réussi trois de ses quatre paniers de trois points et il a ajouté quatre aides. DeMar DeRozan a récolté 19 points et sept assistances tandis que Kyle Lowry a obtenu 14 points et 11 rebonds.

L'entraîneur-chef des Raptors Dwane Casey et ses adjoints dirigeront l'équipe de LeBron James lors du match des étoiles. Grâce à cette victoire, les Raptors se sont approchés à un match des Celtics de Boston et du sommet de l'Association Est.

Jordan Clarkson et Julius Randle ont tous les deux amassé 17 points pour les Lakers. Kentavious Caldwell-Pope a ajouté 16 points.

Ce triomphe a permis aux Raptors de balayer la série de deux matchs contre les Lakers cette saison. Ils avaient vaincu les Lakers 101-92 au Staples Center, le 27 octobre. Les hommes de Casey n'ont pas perdu contre eux depuis le 30 novembre 2014.

Les Lakers ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin.