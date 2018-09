La plus ancienne brasserie du monde découverte en Israël

Des archéologues ont découvert en Israël ce qu'ils croient être le plus ancien site de production d'alcool du monde, en l'occurrence une boisson proche de la bière qui pourrait avoir servie lors de cérémonies il y a environ 13 000 ans.

Le site se trouve dans la caverne de Raqefet au sud de Haïfa qui servait de lieu de sépulture pour les hommes et les femmes du Natoufien (12 500 - 10 000 av. J.-C.), caractérisé par le début de la sédentarisation.

«Si nous ne nous trompons pas, nous avons affaire au plus ancien témoignage de production d'alcool de quelque type que ce soit au monde», a indiqué à l'AFP Dani Nadel, professeur d'archéologie de l'université de Haïfa et l'un des auteurs d'un article sur le sujet publié dans la revue Journal of Archaeological Science: Reports.

«Nous savons ce que les Natoufiens faisaient dans cette grotte. Ils y enterraient certains de leurs morts sur une plate-forme recouverte de fleurs et de plantes, et fabriquaient apparemment un liquide ressemblant à de la soupe, en fait une boisson alcoolisée», dit-il.

La boisson produite était «différente de la bière actuelle», beaucoup moins forte en alcool, mais fermentée, dit-il.

Trois petits creusets de 40 à 60 centimètres de profondeur ont été mis au jour, percés à même la surface rocheuse de la grotte.

Deux des creusets servaient à stocker le grain, le troisième à le faire fermenter, dit l'étude nouvellement publiée.

L'endroit où se trouvent les creusets suggère que la production du breuvage était «apparemment liée à des cérémonies ou d'autres formes d'activités sociales», dit Dani Nadel.

Selon l'article, publié avec des chercheurs de l'université américaine de Standford, ces innovations étaient «antérieures de plusieurs millénaires au début de la culture domestique de céréales au Proche-Orient».

Les Natoufiens font le lien entre le paléolithique et le néolithique et le passage du mode de vie des chasseurs-cueilleurs à celui des agriculteurs sédentarisés en Méditerranée orientale.

Ils étaient «les derniers de la région à vivre de façon différente des habitants des villages que nous sont familiers», dit Dani Nadel.

Les efforts déployés pour produire de l'alcool sont indicatifs de l'importance que revêtait cette boisson dans leur culture, dit-il.