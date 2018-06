Gaza: des soldats israéliens tuent un Palestinien qui tentait de s'infiltrer

«Les soldats ont déjoué une tentative d'infiltration [...] par deux terroristes qui ont endommagé la barrière de sécurité et qui étaient armés d'une hache», affirme l'armée.

Les soldats ont tiré vers les deux Palestiniens, tuant l'un d'eux, a-t-elle ajouté, sans préciser ce qu'il était advenu du second.

Al-Aqsa TV, chaîne de télévision rattachée au Hamas, mouvement islamiste qui gouverne la bande de Gaza, a publié une vidéo montrant un groupe de jeunes hommes près de la barrière qui sépare l'enclave palestinienne d'Israël, l'un d'eux la cisaillant avec une large pince.

Ils s'approchent ensuite d'un poste militaire israélien sur lequel ils jettent ce qui semble être un cocktail Molotov avant de s'enfuir vers Gaza.

La vidéo ne montre pas de tirs, mais un témoin oculaire a affirmé aux journalistes que l'un des hommes a été touché en prenant la fuite et que son corps a été emporté par les soldats israéliens.

Selon la vidéo, l'opération a été menée pour venger la mort de Razan al-Najjar, une secouriste de 21 ans tuée par balle par des soldats israéliens vendredi à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Au moins 125 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, de manifestations visant à dénoncer plus de 10 ans de blocus israélien sur Gaza et à réclamer le droit au retour des Palestiniens ayant été chassés ou ayant dû quitter leurs terres à la création d'Israël en 1948 et de leurs descendants.

Aucun Israélien n'a été tué.