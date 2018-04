Le Hamas accusé d'utiliser des enfants «comme chair à canon»

«Tous ceux qui se préoccupent sérieusement des enfants à Gaza devraient exiger du Hamas qu'il arrête immédiatement leur utilisation comme chair à canon dans son conflit avec Israël», a dit Mme Haley, en accusant le mouvement d'avoir «recours aux enfants innocents, aux femmes et aux hommes» en tant que boucliers humains.

Des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza, territoire coincé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, se rassemblent chaque vendredi depuis la fin du mois de mars pour revendiquer le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.

Quarante-et-un Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début du mouvement, prévu pour durer jusqu'à la mi-mai et qui dénonce aussi le blocus imposé à Gaza pour contenir le Hamas. Ce mouvement islamiste auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008 dirige le territoire.

De son côté, le coordinateur de l'ONU pour la paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a à la fois appelé Israël à «calibrer sa réponse et à éviter le recours aux balles réelles» et «le Hamas et les organisateurs des protestations à éloigner les manifestants de la frontière et à éviter toute action violente et provocation».

«Les enfants sont en danger sérieux» et «devraient être particulièrement protégés», a-t-il souligné.

Depuis le début du mouvement de protestation palestinien à la frontière avec Israël le 30 mars, «au moins quatre enfants ont été abattus par des tirs israéliens», a-t-il précisé.

«Dans les termes les plus forts, je rappelle que les civils, notamment les enfants, ne doivent pas être mis de manière volontaire en danger ou visés en aucune façon», a insisté le responsable de l'ONU.