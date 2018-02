Iran: le président Rohani appelle à une «année d'unité»

Plusieurs dizaines de villes d'Iran ont été touchées par des troubles autour du Nouvel An. Selon les autorités, 25 personnes ont été tuées dans des violences lors de manifestations non autorisées contre le pouvoir, les difficultés économiques et la corruption.

« Je demande à ce que le 40e anniversaire de la révolution [islamique], l'année qui va venir, soit une année d'unité où les conservateurs, les réformateurs, les modérés, toutes les parties, [...] sont ensemble », a dit M. Rohani lors d'un imposant rassemblement à Téhéran marquant le 39e anniversaire de la chute du régime du chah Mohammad Reza Pahlavi.

Président depuis 2013, Hassan Rohani, un modéré, a d'autre part appelé les conservateurs à ne pas bloquer les candidatures des réformateurs lors des futures élections.

« Nous devons faire confiance au peuple et permettre aussi à toutes les sensibilités de participer aux élections », a-t-il déclaré.

« Durant les 39 ans [de la révolution islamique], nous avons accompli des progrès dans plusieurs domaines, mais il y a eu en même temps des lacunes. Peut-être dans la prise de décision n'avons-nous pas agi rapidement, ou peut-être n'avons-nous pas eu un discours transparent auprès du peuple », a-t-il dit.