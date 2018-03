Jérusalem: des violences lors de la première «journée de rage»

Des Palestiniens en colère ont affronté jeudi des soldats israéliens et brûlé le portrait de Donald Trump pour protester contre la décision unilatérale et potentiellement explosive du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël.

Les Palestiniens ont fermé écoles et commerces jeudi, entamant «trois jours de rage» en réplique à la décision de M. Trump. Les responsables palestiniens font état de plus d'une vingtaine de blessés par des balles en caoutchouc ou réelles lors de heurts d'ampleur relativement limitée en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.L'initiative de M. Trump, qui a ordonné mercredi le futur transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, sera au menu d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi.

Mais en ce jour de prière hebdomadaire des musulmans, les regards se tourneront surtout vers l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, lieu saint autour duquel des troubles éclatent souvent dans les périodes de tensions.

Jeudi soir, l'armée israélienne a dit avoir riposté à des tirs de projectiles effectués depuis la bande de Gaza. L'un est tombé en Israël, deux autres dans l'enclave palestinienne selon l'armée qui a précisé que sa riposte avait visé «deux postes militaires».

Dans la journée, le Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle Gaza, avait appelé à une «nouvelle intifada».

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé le déploiement de renforts en Cisjordanie occupée, en prévision d'une escalade.

La décision de Donald Trump a continué de susciter la réprobation dans le monde entier.

La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est alarmée d'un retour «à des temps encore plus sombres» alors que le président russe Vladimir Poutine s'est dit «fortement préoccupé».

La chancelière allemande Angela Merkel a «désapprouvé» la décision américaine, qui plonge la région «dans un cercle de feu» selon le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le grand allié saoudien des États-Unis a parlé d'acte «irresponsable» tandis que le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah II de Jordanie ont affirmé à Amman que toute mesure modifiant le statu quo sur Jérusalem était «invalide».