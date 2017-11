Nétanyahou condamne les propos de sa ministre adjointe sur les juifs américains

Mme Hotovely était interrogée mercredi par la chaîne d'informations israélienne i24NEWS sur la coupure présentée comme grandissante entre Israël et les juifs américains, en particulier les jeunes.

«Peut-être sont-ils trop jeunes pour se rappeler ce que c'est que d'être juif sans avoir de patrie juive», a déclaré Mme Hotovely, 39 ans, qui n'était pas née à la création d'Israël en 1948.

Elle a reproché aux juifs américains de «ne pas comprendre la complexité de la région», les présentant comme «des gens qui n'envoient jamais leurs enfants combattre pour leur pays».

«La plupart des juifs (des États-Unis) n'ont pas d'enfant portant l'uniforme, servant dans les Marines, allant en Afghanistan ou en Irak», a-t-elle dit.

«La plupart d'entre eux ont des vies tout à fait confortables, ils ne savent pas ce que c'est que de recevoir des roquettes», a-t-elle ajouté, en faisant référence aux tirs essuyés par son propre pays.

Coutumière des déclarations polémiques, Mme Hotovely appartient à une nouvelle génération de membres très à droite du Likoud, le parti de M. Nétanyahou. Invoquant volontiers la tradition biblique, elle défend l'idée d'un «grand Israël» couvrant à la fois Israël et les Territoires palestiniens.

M. Nétanyahou «condamne les propos offensants» de Tzipi Hotovely, ont dit ses services.

«Les juifs de la diaspora nous sont chers, ils sont inséparables de notre peuple. Il n'y a pas de place pour de telles attaques, et ses propos ne reflètent pas la position de l'État d'Israël», a dit M. Nétanyahou, qui a vécu une partie de sa vie aux États-Unis.

Une attention particulière est accordée en Israël aux relations avec les juifs des États-Unis, où vit la plus importante communauté de la diaspora au monde, forte de millions de membres réputés majoritairement progressistes.

Les relations entre cette communauté influente, dans laquelle prédomine une vision libérale ou réformiste des questions religieuses, et le gouvernement de M. Nétanyahou ont été sévèrement mises à l'épreuve par, notamment, la remise en cause d'un accord qui permettait aux hommes et aux femmes de prier ensemble au mur des Lamentations à Jérusalem.

Le gouvernement de M. Nétanyahou, considéré comme le plus à droite de l'histoire d'Israël, repose en partie sur une alliance avec les partis ultra-orthodoxes, qui ont une interprétation rigoureuse des règles juives.

Mme Hotovely avait causé un choc juste après sa prise de fonctions en 2015 en érigeant des écrits religieux en principes conducteurs de la diplomatie israélienne. En novembre, Hillel, une importante organisation étudiante juive, a annulé une intervention de Mme Hotovely à l'université de Princeton (États-Unis) à la suite d'une pétition invoquant ses positions contre un État palestinien et pour la colonisation.