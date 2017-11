Arabie saoudite: Dix princes et des dizaines d'ex-ministres arrêtés

Dix princes et des dizaines d'anciens ministres ont été arrêtés samedi en Arabie saoudite sur décision d'une commission anticorruption, a annoncé la chaîne satellitaire Al-Arabiya, à capitaux saoudiens.

«Dix princes et des dizaines d'anciens ministres arrêtés en Arabie saoudite», a tweeté la chaîne, qui n'a pas cité ses sources. L'information n'a pas été confirmée officiellement dans l'immédiat.

Ces arrestations interviennent peu après la création de cette commission, dirigée par le prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed ben Salmane, âgé de 32 ans.

Contrôlant les principaux leviers du gouvernement, de la défense à l'économie, Mohammed ben Salmane (MBS) semble chercher à étouffer les contestations internes avant tout transfert formel du pouvoir par son père, le roi Salmane, âgé de 81 ans.

Fin octobre, MBS a promis une Arabie «modérée», en rupture avec l'image d'un pays longtemps considéré comme l'exportateur du wahhabisme, une version rigoriste de l'islam qui a nourri nombre de jihadistes à travers le monde.

Il lancé plusieurs chantiers de réformes -- droit de conduire pour les femmes et ouvertures de cinémas notamment -- qui marquent le plus grand bouleversement culturel et économique de l'histoire moderne du royaume, avec une marginalisation de fait de la caste des religieux conservateurs.

Dans le même temps, il a oeuvré pour renforcer son emprise politique sur le pouvoir, procédant notamment à une vague d'arrestations de dissidents, dont des religieux influents et des intellectuels.