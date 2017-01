Israël: Benjamin Netanyahu de nouveau interrogé par la police

C'est la troisième fois que M. Netanyahu répond aux questions des policiers d'une unité spécialisée, ont dit les médias. La police, comme les fois précédentes, s'est gardée de confirmer.

M. Netanyahu fait l'objet depuis fin 2016 de deux enquêtes: l'une pour des cadeaux luxueux que sa famille et lui sont soupçonnés d'avoir reçus de la part d'hommes d'affaires, l'autre pour avoir tenté de négocier une couverture journalistique plus favorable avec le patron du plus grand quotidien national payant. Il dément toute fraude.

Selon les médias, M. Netanyahu a reçu pendant sept ou huit ans des boîtes de cigares de choix de la part d'Arnon Milchan, homme d'affaires israélien, producteur hollywoodien et ami du premier ministre. La valeur totale de ces cigares s'élèverait à des dizaines de milliers de dollars.

L'homme d'affaires aurait également offert à l'épouse du premier ministre, Sara, du champagne d'une valeur d'une centaine de dollars la bouteille.

M. Netanyahu s'est défendu mercredi avec véhémence devant le Parlement. «Aucun délit n'a été commis», a-t-il dit, dénonçant les soupçons contre lui comme une «mauvaise plaisanterie».

«On a le droit d'accepter des cadeaux de la part de ses amis», a-t-il insisté.

«L'objectif est clair: faire tomber le gouvernement [...] que je dirige, et tous les moyens sont bons», a-t-il lancé.

«J'ai une nouvelle pour vous: je dirigerai encore l'État d'Israël dans de nombreuses années», a-t-il prédit.

Cependant, M. Netanyahu est menacé par deux autres dossiers, dont l'un porterait sur un important marché d'acquisition de sous-marins de guerre à l'Allemagne, rapportait cette semaine la chaîne Channel 10.

La transaction est suspecte de conflit d'intérêts, disent les médias israéliens. L'un des avocats personnels de M. Netanyahu, David Shimron, serait également le représentant en Israël de l'homme d'affaires israélien Miki Ganor, agent de l'entreprise allemande ThyssenKrupp Marine Systems, à laquelle Israël a acheté six sous-marins et qui pourrait lui en construire trois supplémentaires, disent-ils.

En outre, un rapport potentiellement dommageable pour M. Netanyahu menace de sortir prochainement sur la conduite de la guerre dans la bande de Gaza en 2014.

M. Netanyahu, 67 ans, est à la tête du gouvernement depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999. Il a été soupçonné à plusieurs reprises par le passé, sans être inquiété.