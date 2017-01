Immeuble effondré à Téhéran: plus de 20 pompiers tués

Plus de 20 pompiers ont péri dans l'effondrement d'un immeuble de 15 étages à Téhéran qui s'est écroulé jeudi après un incendie, a indiqué le maire de la capitale iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf.

«Jusqu'à présent, plus de 20 de nos camarades de la brigade des pompiers ont perdu leur vie en tentant d'aider d'autres» accourus après l'incendie qui s'est déclaré tôt le matin dans l'immeuble, a-t-il dit à la télévision d'État.

Il a précisé que l'immeuble avait été évacué après le déclenchement d'un incendie à 8h00 (23h30 mercredi, HE) et que seuls des pompiers se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de son effondrement.

À la mi-journée, il y avait «70 blessés, dont 23 hospitalisés», tous des pompiers, selon le chef des services d'urgence, Pir Hossein Koolivand.

Avant l'évaluation du maire de Téhéran, un pompier participant au déblaiement des débris avait estimé que «40 à 50 personnes» étaient prisonnières des décombres.

L'immeuble Plasco Building s'est totalement effondré dans la matinée dans un gigantesque nuage de poussière, comme l'a montré en direct la télévision publique iranienne.

Il était l'un des premiers plus hauts bâtiments construits dans la capitale au début des années 1960.

La police a fait évacuer le quartier où se trouve l'immeuble par crainte d'explosions provoquées par des fuites de gaz, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers se trouvaient sur place, ainsi que les familles en pleurs des pompiers pris sous les décombres.

«Je veux voir mon père rien qu'un instant», demandait en pleurant la fille d'un des pompiers. Ce dernier, âgé d'une cinquantaine d'années, a fini par venir, le visage noirci par la fumée, sa fille se jetant dans ses bras.

«Ton mari est aussi avec moi, sois tranquille», a lancé ce pompier à la femme d'un de ses collègues qui ne cessait de lui demander des nouvelles de son mari.

Familles ruinées

Un peu plus loin, un homme pleure au téléphone. «Mon ami avait un magasin dans l'immeuble. Je n'arrête pas d'appeler, mais ça ne répond pas et je pense qu'il a été piégé» dans l'immeuble par l'effondrement, déclarait Moshen, non loin de l'immeuble effondré.

Parmi eux, Ahmad, propriétaire d'un magasin dans Plasco, se désole d'«avoir tout perdu». «Des milliers de familles sont ruinées», selon lui.

Le Plasco abritait notamment un centre commercial et environ 400 ateliers de vêtements.

«Nous avons à plusieurs reprises mis en garde les responsables de l'immeuble» contre la fragilité du bâtiment, a indiqué un porte-parole des pompiers, Jalal Maleki, en regrettant qu'ils n'en aient pas tenu compte. Il a en particulier noté que d'importantes quantités de vêtements étaient stockées dans les cages d'escalier, «ce qui va à l'encontre des normes de sécurité».

Le feu, qui a duré pendant quatre heures, avait débuté au 9e étage de l'immeuble et s'était propagé jusqu'au 15e, selon les pompiers. Avant l'effondrement, la télévision a montré d'immenses flammes s'échappant des derniers étages.

Le Plasco avait été construit en 1962 par un prospère homme d'affaires de confession juive, Habibollah Elghanian, qui, après la révolution islamique de 1979, avait été condamné à mort et exécuté pour ses liens présumés avec Israël.