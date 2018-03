«Honte» et Hitler: Moscou et Londres passent aux invectives

Le président Trump et son homologue français Emmanuel Macron «sont tombés d'accord sur la nécessité de prendre des mesures pour que Moscou rende des comptes». M. Trump avait félicité Vladimir Poutine mardi pour sa réélection alors que ses conseillers le lui avaient déconseillé.

Moscou «a honte», Londres fait référence à l'Allemagne nazie: la Russie et le Royaume-Uni sont passés aux invectives sévères mercredi après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre, à l'origine d'un regain de tensions Est-Ouest.

Point d'orgue d'une journée marquant une nouvelle étape dans la guerre des mots, le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a trouvé «juste» de comparer la Coupe du monde de soccer en Russie avec les Jeux olympiques de Berlin en 1936 sous Adolf Hitler. «Franchement, c'est à vomir de penser à Poutine en train de se glorifier lors de cet événement sportif», a-t-il ajouté, en réponse à un parlementaire qui estimait que le président russe Vladimir Poutine allait utiliser la Coupe du monde «comme Hitler a utilisé les Jeux olympiques de 1936».

«De tels parallèles (...) sont inadmissibles et indignes d'un chef de la diplomatie d'un État européen», s'est aussitôt étranglée la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Facebook.

L'empoisonnement de Sergueï Skripal a ravivé le climat de confrontation Est-Ouest, latent depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en mars 2014, et a exacerbé les tensions entre Moscou et Londres dont les relations étaient déjà glaciales.

Londres a expulsé 23 diplomates russes du territoire britannique et annoncé le gel des relations bilatérales. La Russie, qui clame son innocence dans l'affaire Skripal, a rétorqué en expulsant à son tour 23 diplomates britanniques et en mettant fin aux activités du British Council dans le pays. La Première ministre britannique, Theresa May, a dit «réfléchir activement» à d'autres mesures de rétorsion contre Moscou, selon son porte-parole.

Mais Moscou nie toute responsabilité, dément même l'existence d'un programme d'armes neurotoxiques du nom de «Novitchok» en URSS ou en Russie, qui aurait été utilisé contre Skripal et sa fille, et affirme que Londres refuse de lui fournir des informations à ce sujet.

À Moscou, tous les ambassadeurs étaient invités mercredi au ministère des Affaires étrangères pour écouter la position russe dans cette affaire.

Lors d'une longue démonstration, snobée notamment par les ambassadeurs britannique, français et américain, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Ermakov, a dénoncé les «incohérences» de la version britannique. Interpellé par une diplomate britannique sur ses éventuels programmes d'armes chimiques, il lui a répondu : «Sortez donc un peu de votre russophobie, de votre mentalité insulaire (...) J'ai honte pour vous».