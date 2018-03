Ex-espion russe: expiration de l'ultimatum de Londres, Moscou menace de riposter

Londres et ses alliés ont renforcé mardi leur pression sur la Russie pour qu'elle donne des explications sur l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal, Moscou dénonçant des «attaques brutales» et menaçant de riposter en cas de sanctions à son encontre.

À l'issue d'une conversation téléphonique avec la première ministre britannique Theresa May, le président américain Donald Trump a estimé que la Russie devait apporter des réponses «sans ambiguïté» sur cet empoisonnement, selon la Maison-Blanche.

Dans un communiqué, M. Choulguine a appelé le gouvernement britannique à «abandonner le langage des ultimatums et des menaces», dénonçant «une sale guerre de l'information menée contre la Russie».

À l'OIAC, l'ambassadeur de Russie auprès de cette organisation, Alexandre Choulguine, a jugé mardi «absolument inacceptables» les «accusations infondées», les «attaques brutales» et les «mensonges» de Londres.

L'un des «pères» des Novitchok, Vil Mirzaïanov, qui vit désormais aux États-Unis, a affirmé que la Russie était le seul pays capable de produire et déployer un agent innervant aussi puissant.

Selon Theresa May, la substance utilisée appartient au groupe des agents toxiques Novitchok, mis au point par la Russie à l'époque soviétique.

Mercredi, Mme May doit réunir son Conseil de sécurité nationale (NSC) pour faire le point. La première ministre doit ensuite s'exprimer devant les députés pour annoncer les décisions prises.

Lundi, devant les députés britanniques, la première ministre Theresa May a estimé «très probable» que la Russie soit «responsable» de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille.

Par ailleurs, un Russe, Nikolaï Glouchkov, ancien partenaire en affaires du milliardaire et opposant au Kremlin Boris Berezovksi, décédé en 2013, a été trouvé mort lundi dans des circonstances inexpliquées à Londres, selon les médias britanniques et russes

Retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, sont toujours hospitalisés dans un état «critique», a indiqué mardi un responsable de Scotland Yard, Neil Basu. Un policier qui était intervenu sur place reste lui aussi dans un état «grave», mais fait de «bons progrès», a-t-il ajouté.

Sanctions

En cas d'absence de réponse «crédible» de la part de Moscou, «nous considérerons que cette action constitue un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni», a déclaré Theresa May.

Évoquant les sanctions prises contre des ressortissants russes après l'affaire Litvinenko, ancien agent secret russe empoisonné au polonium-210 et mort à Londres en 2006, Mme May s'est dite «prête à prendre des mesures plus importantes».

La licence de la télévision russe RT, financée par l'Etat, est dans le viseur du régulateur britannique.

La Russie a mis en garde: «aucun média britannique» ne travaillera en Russie en cas de fermeture de RT, a dit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères , Maria Zakharova.