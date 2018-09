L'accusatrice du juge Kavanaugh demande une enquête du FBI

L'universitaire qui accuse le candidat de Donald Trump à la Cour suprême d'une agression sexuelle remontant aux années 1980 a réclamé mardi soir une enquête du FBI sur les faits présumés avant d'être auditionnée par le Sénat, et dit être la cible de menaces de mort depuis la révélation de son nom.

Christine Blasey Ford, 51 ans, accuse le juge Brett Kavanaugh de l'avoir agressée sexuellement lors d'une soirée arrosée en banlieue de Washington il y a 36 ans, ce qu'il dément vigoureusement.

Ses accusations pourraient faire dérailler la confirmation de M. Kavanaugh et infliger du même coup un camouflet au président Trump, à près de six semaines d'élections parlementaires à haut risque pour l'exécutif.

Par «devoir civique», la chercheuse en psychologie qui souhaitait au départ rester anonyme avait fait savoir lundi, par le biais de son avocate, qu'elle se tenait prête à témoigner au Sénat, qui a le dernier mot sur les nominations à la Cour suprême.

Le juge Kavanaugh avait en parallèle réclamé d'être entendu pour défendre son «honneur».

Menaces et harcèlement

La commission judiciaire du Sénat avait donc décidé de les convoquer pour une audition publique dès le 24 septembre.

Mais dans une lettre envoyée mardi par le biais de ses avocats au sénateur républicain Chuck Grassley, chef de la commission, Mme Blasey a réclamé que le FBI mène d'abord une enquête avant d'être auditionnée.

Selon ses avocats, l'universitaire a «été la cible d'un harcèlement féroce et même de menaces de mort» depuis que son nom est devenu public. «Sa famille a été obligée de quitter sa maison. Son email a été piraté», ont-ils ajouté.

«Pendant que sa vie était bouleversée, votre personnel et vous (M. Grassley) avez programmé une audition publique pour qu'elle témoigne à la même table que le juge Kavanaugh devant une vingtaine de sénateurs à la télévision nationale, et qu'elle revive cet épisode éprouvant et traumatisant», ont-ils poursuivi.