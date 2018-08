Le «pitbull» de Trump, désormais muselé

Le New-Yorkais n'aura peut-être pas le coeur à fêter samedi ses 52 ans, après avoir plaidé coupable mardi devant un juge fédéral de Manhattan d'infractions fiscales et aux règles de financement électoral.

Le juriste a aussi reconnu avoir grassement acheté le silence de deux maîtresses présumées du magnat de l'immobilier, ceci afin de lui dégager la voie vers la Maison-Blanche.

Face à Michael Cohen, on a l'impression de se retrouver plongé dans une série télévisée sur les milieux troubles de New York, où experts en combines et avocats peu regardants font des affaires juteuses.

L'homme à la chevelure poivre et sel pourrait aussi figurer dans un film de Martin Scorsese, qui dépeint si bien le machisme des puissants, les serments d'allégeance, la porosité entre la pègre et les élus.

Comme le réalisateur de Taxi Driver, Michael Cohen s'est intéressé aux fameux taxis jaunes, investissant avec sa femme ukrainienne dans des licences qui à une époque valaient une fortune.

Et comme le chauffeur joué par Robert de Niro, répétant devant son miroir «You talkin' to me?», l'avocat a un ton sec et tranchant.

«Qui dit ça?» avait-il lancé à une journaliste de CNN, lui coupant abruptement la parole à propos de sondages défavorables à Donald Trump.