L'ouragan Hector se dirige vers Hawaï

Selon le dernier bulletin du NHC mardi à 8H00, Hector était un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5.

Ses vents atteignaient 215 km/h, avec des rafales supérieures, mais «un fléchissement est prévu au cours des prochaines 48 heures».

Hector doit passer mercredi à environ 265 km au sud de la grande île de Hawaï, où le NHC a émis un avis de surveillance de tempête tropicale.

«La houle engendrée par Hector doit atteindre les côtes sud-est et est de la grande île, et l'est de (l'île de) Maui, tard aujourd'hui (mardi), devenant probablement importante et dangereuse» dans la nuit ainsi que mercredi, a mis en garde le centre.

Un autre ouragan, baptisé John et de catégorie 2, se trouvait par ailleurs mardi au large de la côte ouest du Mexique.

Selon le dernier bulletin du NHC à 11H00, John soufflait à 165 km/h et «continue de se renforcer» en direction du nord-ouest.

Aucun avis de surveillance n'a été émis, mais les populations concernées sont invitées à suivre la progression de l'ouragan, notamment sur la péninsule mexicaine de Basse-Californie, où des pluies et une houle importantes sont annoncées.