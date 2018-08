Les États-Unis «feront respecter» leurs sanctions contre l'Iran

Une première vague de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran entrera en vigueur mardi. Elle comprendra des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des sanctions sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale.

Une seconde phase de sanctions s'abattra en novembre sur le secteur pétrolier et gazier ainsi que la banque centrale.

À la question de savoir si l'Iran pourrait se soustraire à l'effet de ces nouvelles mesures punitives, M. Pompeo, qui était en route pour Washington après avoir participé à un forum sur la sécurité à Singapour, a répondu aux journalistes: «Les États-Unis feront respecter les sanctions».

Après avoir claqué la porte de l'accord signé en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, l'administration Trump ne s'en cache pas: elle compte frapper l'Iran d'une «pression maximale», diplomatique et économique.

Mais le doute demeure sur ses visées à long terme, et sur les risques accrus, ou non, d'un conflit. D'autant que Washington souffle le chaud et le froid.

Donald Trump a surpris, la semaine dernière, en affirmant être prêt à rencontrer les dirigeants iraniens «quand ils veulent», après une guerre des mots avec son homologue iranien Hassan Rohani.

«L'Iran et son économie, vont très mal et cela va vite. Qu'il y ait une réunion ou pas importe peu. C'est à eux de voir», a tweeté Donald Trump samedi soir.